دي ماريا: حاولت إقناع ميسي بترك برشلونة، ورونالدو حيوان

دي ماريا يعترف بأنه أغرى ميسي للرحيل ويوضح كيف يرى كريستيانو رونالدو

كشف أنخيل دي ماريا نجم نادي باريس سان جيرمان والمنتخب الأرجنتيني أنه حاول إقناع ميسي بالانضمام إلى نادي العاصمة الفرنسية خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان ميسي قد طالب بفسخ عقده بنهاية الموسم الماضي والرحيل عن صفوف برشلونة، الشيء الذي كان أقرب للواقع قبل أن يقرر ليو البقاء حتى نهاية عقده في صيف 2021.

وحول ذلك، كشف دي ماريا اقتراحاته لميسي حين علم أنه يريد الرحيل عن صفوف برشلونة، حيث أراد إقناعه بارتداء قميص باريس سان جيرمان لكي يتزاملا هناك"

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وأضاف: "إن أول شيء أرسلته إلى ميسي عندما اكتشفت أنه لا يريد الاستمرار في برشلونة كان رسالة عبر إنستجرام، خلالها اقترحت عليه المجيء إلى باريس"

وحول كريستيانو رونالدو قال: "إنه حيوان تنافسي بمعنى الكلمة وكل ما تحمله، لديه ميزة لا تصدق في صراعه المستمر مع ميسي للحصول على الكرة الذهبية"

وأردف: "الميزن أنه لا يملك الشبع ويعمل جاهدًا بشكل مستمر من أجل أن يصبح أفضل، كان من الرائع لكليهما أن ينافس الآخر حتى يستمر في تقديم المزيد"

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يذكر أن أنخيل دي ماريا قد لعب مع كريستيانو رونالدو بقميص ريال مدريد لمدة 4 مواسم، ولعب مع ميسي في المنتخب الأرجنتيني منذ 2008 وحتى الآن.