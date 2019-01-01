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دي ليخت يصل إلى برشلونة برفقة دي يونج

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Olaf Kraak
دي يونج انضم رسمياً للفريق الكتالوني
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوضحت تقارير صحفية إسبانية أن عدداً من لاعبي فريق أياكس المتوج بالثنائية المحلية وصل إلى برشلونة في الساعات الماضية للاحتفال باللقبين.

أياكس حسم بطولة الدوري الأسبوع الفائت، كما حقق لقب الكأس قبلها بأيام، بالإضافة لبلوغه نصف نهائي دوري الأبطال في موسم مميز لبطل هولندا.

وذكر "سبورت تي في" أن الثنائي فرينكي دي يونج وماتياس دي ليخت وعدداً من لاعبي أياكس وصلوا لبرشلونة ضمن الاحتفالات بتحقيق لقب الدوري.

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وأشار التقرير أن تواجد دي ليخت في المدينة سيكون فرصة لإتمام المفاوضات مع المدافع الشاب من قبل برشلونة بعد مفاوضات الأيام الأخيرة مع وكيله مينو رايولا.

وحسم برشلونة في يناير الماضي التعاقد مع فرينكي دي يونج مقابل ما يقارب 75 مليون يورو، المبلغ الذي سيدفع الفريق الكتالوني مثله لضم دي ليخت بحسب التقارير.

ويلعب برشلونة مساء اليوم، السبت، اللقاء الأخير في الليجا الإسبانية التي تُوج بلقبها عندما يقابل إيبار.

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