دي ليخت: لم أتوصل إلى اتفاق مع برشلونة بعد

مدافع أياكس ينفي اقترابه من الانتقال إلى برشلونة

فيسبوك تويتر محمد عماد

رفض ماتيس دي ليخت مدافع فريق أياكس أمستردام الحديث عن موافقة ناديه على الانتقال إلى برشلونة.

اللاعب البالغ من العُمر 19 عامًا كان قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوة أندية القارة العجوز قبل فترة الانتقالات الصيفية، وأبرزها برشلونة وليفربول ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ.

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وقدم دي ليخت موسمًا استثنائيًا مع أياكس بعد الفوز بالكأس وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والاقتراب من التتويج بالدوري الهولندي.

صحيفة "ذا ميرور" الإنجليزية نقلت تصريحات دي ليخت التي قال فيها: "هناك حديث ومفاوضات لانتقالي إلى برشلونة، ولكن لم نتوصل إلى أي اتفاق حتى الآن".

يشار إلى أن برشلونة الذي ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي بخسارة درامية أمام ليفربول، يسعى لإبرام أكثر من صفقة في ميركاتو الصيف، أبرزهم ماتيس دي ليخت وأنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان.