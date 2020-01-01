دي ليخت: رونالدو أحد أسباب انضمامي ليوفنتوس

دي ليخت يسخر من لمسات يده ويتحدث عن استقراره مع يوفنتوس

يعتقد ماتياس دي ليخت أنه قد وصل إلى الاستقرار مع يوفنتوس خلال الوقت الحالي بعد فترة من التذبذب بسبب الأجواء الجديدة.

وكان دي ليخت قد انتقل إلى يوفنتوس مقابل 85 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي.

وحول ذلك، قال دي ليخت إنه عانى من لمسات اليد المتكررة في مبارياته الأولى، لدرجة جعلته يشعر وكأنه يمتلك في ذراعه مغناطيسًا يجذب الكرة إليه.

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وأضاف: في مقابلة مع قناة فوت تراك عبر موقع يوتيوب :" لقد لعبت في الموسم الماضي مع أياكس وفازت بجائزة الفتى الذهبي، وتسلمتها هنا في تورينو"

وتابع: "كانت هذه هي المرة الأولى التي سافرت فيها مع صديقتي إلى مكان آخر كان إلى هنا يوم التوقيع مع يوفنتوس، وأخببت تورينو كثيرًا"

وأردف: "بالطبع كان لدي الكثير من الوقت للاختيار بين الأندية التي يمكنني الانضمام إليها، وعندما وضعت كل شيء على الورق، كان يوفنتوس الخيار الأفضل بالنسبة لي"

وأكمل: "لقد تحدث معي رونالدو ومن الواضح أنه شرف كبير، كان ذلك دافعًا كبيرًا بالنسبة لي، حيث قال لي إن أحد أهم الأسباب التي جعلت يوفنتوس يفكر في التعاقد معي هي أنني ناضج وأعرف كيفية التعامل مع الضغط"

رونالدو يستخدم أطفاله للحفاظ على لياقته

يذكر أن ماتياس دي ليخت هو ثاني أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم، حيث أن انتقال هاري ماجواير من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد قد ضرب الرقم القياسي بما يتجاوز 90 مليون يورو.