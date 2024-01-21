الأزمة في ميونخ والرعب في كتالونيا .. دي ليخت يثير قلق برشلونة!

الهولندي يسبب المشاكل

كشف الإعلام الكتالوني عن وجود توتر في برشلونة بسبب الأزمة المتصاعدة بين بايرن ميونخ ومدافعه ماتايس دي ليخت في الفترة الأخيرة.

وأوضحت عدة مصادر مقربة من البافاري مؤخراً أن المدافع الهولندي لا يرضيه عدم المشاركة بشكل أساسي في ظل تفضيل مدرب بايرن توماس توخيل ثنائية دايوت أوباميكانو وكيم مين جاي.

وأفادت "سبورت" أن برشلونة يخشى من رحيل دي ليخت الصيف المقبل، مما سيدفع النادي الألماني لإعادة إحياء اهتمامه بضم مدافع البلوجرانا رونالد أراوخو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأبدى بايرن اهتماماً كبيراً بشكل علني بالنجم الأوروجوياني منذ الصيف الماضي، ويعلم برشلونة بحسب "سبورت" أن الفريق البافاري سيعرض راتباً يقارب ضعف ما يتقاضاه حالياً لإغراء أراوخو بالموافقة.

وبحسب "سكاي"، يحاول مانشستر يونايتد ضم دي ليخت مقابل قرابة 70 مليون يورو، المبلغ الذي سيحاول استثماره لضم أراوخو، ولكن برشلونة بحسب "سبورت" يطلب 80 مليوناً على الأقل لبيع لاعبه.