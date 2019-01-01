دي ليخت: لست قلقًا، سنرى كيف سينتهي الأمر

المدافع الهولندي مطلوب في عديد الأندية الأروبية الكبيرة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام أن تركيزه الحالي على اللعب مع فريقه ومنتخب بلاده هولندا، مفضلًا تأجيل الحديث عن مستقبله لنهاية الموسم.

ويُعد المدافع صاحب الـ19 عامًا أحد أبرز المطلوبين في سوق الانتقالات الصيفي القادم، إذ أبدت عدة أندية رغبتها في ضمه وأبرزها برشلونة وبايرن ميونيخ ويوفنتوس ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

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اللاعب الذي خاض مباراة هولندا أمام ألمانيا في تصفيات يورو 2020 وأحرز أحد هدفي فريقه قال عن مستقبله "أنا ألعب مبارياتي، أركز على كرة القدم، وسنرى ما سيحدث في النهاية. لست قلقًا".

"ألعب حاليًا لأياكس والمنتخب الوطني، بالتالي هذا ما أركز عليه. أكتسب الخبرة وأحب هذا".

يُذكر أن صاحب 32 مباراة مع أياكس هذا الموسم يستعد حاليًا لمباراتين من العيار الثقيل خلال الأيام القادمة، الأولى أمام أيندهوفن في الدوري الهولندي، والثانية أمام يوفنتوس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.