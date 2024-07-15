دي لا فوينتي: نجم إسبانيا أفضل لاعب في العالم.. امنحوه الكرة الذهبية الآن!

ماذا قال مدرب إسبانيا؟

أعرب لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، عن سعادته بحصد لقب يورو 2024، بعد الفوز على إنجلترا (2-1) أمس الأحد في المباراة النهائية.

وقال دي لا فوينتي، في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "أنا سعيد جدًا مع المنتخب، والأمر كذلك بالنسبة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، أريد الاستمرار وأعتقد أنهم يريدون الأمر نفسه".

ورشح دي لا فوينتي نجم منتخب إسبانيا ومانشستر سيتي رودري للتتويج بالكرة الذهبية هذا الموسم، قائلًا: "من فضلكم امنحوا رودري الكرة الذهبية الآن، إنه الأفضل في العالم".

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وأضاف: "الحياة تمنحك دائمًا مكافآت، لقد كنا معًا لمدة 44 يومًا وهؤلاء اللاعبون ضحوا بحياتهم بشكل يومي من أجل هذا التتويج، إنهم مثال للمجتمع".

وختم: "ميكيل أويارزابال قيمة آمنة، لقد فزنا بكل شيء معًا، لا يفشل أبدًا ودائمًا ما يعطي كل شيء، لقد تمكن من الاستفادة من عمل موراتا، وأيضًا زوبيميندي حل محل أفضل لاعب في العالم، من فضلك امنح رودري الكرة الذهبية الآن".

وتولى دي لا فوينتي مهمة تدريب منتخب إسبانيا، خلفًا للويس إنريكي عقب خروج المنتخب الإسباني من دور الـ16 بكأس العالم 2022، علمًا بأنه توج بلقب اليورو تحت 19 عاما و21 عامًا مع لاروخا قبل ذلك.