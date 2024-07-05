دي لا فوينتي: توني كروس كان يستحق الطرد بعد التدخل على بيدري

مدرب إسبانيا يتعجب من قرار الحكم مع كروس...

يعتقد لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، أن توني كروس، لاعب المنتخب الألماني، كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء مباشرة، عقب تدخله على بيدري في مباراة الفريقين ببطولة يورو 2024.

ونجح المنتخب الإسباني، في خطف بطاقة العبور، إلى نصف النهائي بعد الفوز على ألمانيا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة.

وفي الدقائق الأولى من المباراة تدخل كروس، بقوة على بيدري، الذي سقط مصابًا وتبين لاحقًا بإصابته بالتواء في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى، مع مطالبات من الجانب الإسباني بطرد كروس.

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وقال مدرب اللاروخا في تصريحات عقبت اللقاء: "هذه لحظة مناسبة للاحتفال بما حققناه، ولكن في الأيام القادمة سنرى كيف نتحسن على المستوى البدني قبل نصف النهائي".

وتابع: "أنا واثق من جميع اللاعبين جاهزين للمباراة، إننا نلعب بمستوى عالٍ جدًا، لاعبو المنتخب لا يشبعون أنا أشعر بالفخر لتدريبي مثل هؤلاء اللاعبين، هذا الفريق سينافس دائمًا".

وعن إصابة بيدري، قال دي لا فوينتي: "اللاعب كان يتألم كثيرًا، كروس كان يستحق الطرد بعد هذا التدخل القوي".

جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني، ينتظر الفائز من مباراة فرنسا، والبرتغال في مباراة نصف النهائي، والمقرر إقامتها مساء الثلاثاء القادم على ملعب أليانز آرينا.