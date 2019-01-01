دي فرانشيسكو سعيد بهجوم روما ومستاء من دفاعه

المدرب يتحدث عقب الفوز الصعب على تورينو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى أوزيبيو دي فرانشيسكو سعادته بأداء روما الهجومي خلال مواجهة تورينو، لكنه واصل انتقاد الأداء الدفاعي للفريق.

وأنهى روما الشوط الأول أمام تورينو متقدمًا بهدفين دون رد أحرزهما الشاب نيكولو زانيولو وأليكساندر كولاروف، لكن التورو تمكن من الوصول للتعادل في الشوط الثاني قبل أن ينجح ستيفان الشعراوي في إحراز هدف الفوز للذئاب.

وتحدث دي فرانشيسكو عقب المباراة قائلًا "كالعادة، جعلنا الحياة صعبة علينا. بالنظر لأدائنا خلال الشوط الأول، استحقينا التقدم بأكثر من هدفين، لكن لا يُمكننا اللعب دومًا بسرعة 300 كم في الساعة وعلينا تعلم التحكم في المباراة في أوقات محددة".

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"ربما هو نقص الخبرة من جانبنا، لكننا أظهرنا إيجابيات أيضًا، مثل جوع لاعبينا الشباب للعب الهجومي وخلق الفرص دومًا".

وأشاد المدرب بأداء مهاجمه إيدين دجيكو مؤكدًا أنه لعب لصالح الفريق ولذا كان يشعر بالتعب عند تنفيذ اللمسة الأخيرة مما جعلها تفتقد للدقة المطلوبة، مبديًا أمله في أن يعود اللاعب لمستواه سريعًا لأنه مهم للغاية للفريق، كما أبدى رضاه عن أداء الظهير ريك كارسدورب موضحًا أنه ظهير صاحب عقلية هجومية مما يجعله مخالفًا لأسلوب لعب الكرة الإيطالية، وطالبه بالتحسن أكثر دفاعيًا.

وأتم قائلًا "المهم أن الفريق يُظهر أداءً مثيرًا للإعجاب فيما يخص الهجوم وخلق الفرص، ما نحتاج للتحسن به هو الدفاع، إذ أننا نتدخل أحيانًا بالمزيد من الشراسة والتهور، علينا التحلي بالمزيد من الهدوء وأن ندافع كفريق حتى نتمكن من استعادة الكرة بشكل سليم.