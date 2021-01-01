دي سوزا يطلق تصريحات قوية ضد الأهلي

جوزيف دي سوزا يكشف عن رأيه في تجربته بالأهلي

أطلق البرازيلي جوزيف دي سوزا، لاعب وسط بشكتاش التركي، تصريحات قوية ضد ناديه السابق الأهلي السعودي، بعدما تم استطلاع رأيه في تجربته مع الراقي قبل رحيله.

جوزيف دي سوزا رحل عن صفوف الأهلي في صيف 2020، بعدما قام بفسخ عقده، وذلك بعد عامين قضاهما في صفوف الراقي، بعد انتقاله له في صيف 2018 قادمًا من فنربخشه التركي.

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دي سوزا رد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال خاصية "القصص" على سؤال أحد متابعيه حول رأيه في تجربته مع النادي الأهلي.

دي سوزا رد على المتابع قائلًا: "لقد فقدت الرغبة في لعب كرة القدم بعدما رأيت كيف تدار الأمور في النادي الأهلي".

اللاعب البرازيلي تابع حديثه معبرًا عن احترامه لجماهير النادي الأهلي، حيث قال: "ولكني أحترم الجماهير، لأنهم لا يستحقون ما يمرون به حاليًا".

ويمر النادي الأهلي حاليًا بفترة صعبة، حيث فشل في تحقيق أي انتصار خلال آخر 5 مواجهات ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، ليبتعد عن المنافسة على صدارة الدوري التي يستحوذ عليها الشباب حاليًا.