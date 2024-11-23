"لم أهرب عندما ضرب بوتين كييف بالقنابل" .. دي زيربي يرد بقوة على أنباء ترك مارسيليا

تصريحات قوية من المدرب الإيطالي

رد الإيطالي روبرتو دي زيربي على الأنباء بخصوص استقالته والرحيل عن تدريب مارسيليا في أعقاب تصريحاته عقب الهزيمة الأخيرة للفريق ضد أوسير بالجولة الماضية من الدوري الفرنسي.

وعقب الهزيمة قبل أسبوعين في ملعبه بنتيجة 1-3، خرج دي زيربي وقال إن لو هو السبب في هزائم الفريق وتذبذب المستوى، فهو على الاستعداد للاستقالة وتحمل المسؤولية والمغادرة.

واستغل مدرب برايتون السابق المؤتمر الصحفي للقاء المقبل ضد لانس لتوضيح تصريحاته: "لن أهرب ولن أستقيل، لم أترك أوكرانيا عندما ضرب بوتين كييف بالقنابل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأردف: "لن أهرب مما يحدث في مارسيليا، لدي إيمان في مارسيليا وفي لاعبي الفريق ولن أذهب لأي مكان آخر، نملك فريقاً قوياً وأفكاراً حول كيف نمضي للأمام".

وأتبع: "في فيلدروم فزنا مرة وتعادلنا مرتين وخسرنا مرتين ولذا يجب أن أتحمل المسؤولية ولذا استخدام تلك الكلمات التي لم تكن قوية ولكن كنت أتحمل المسؤولية".