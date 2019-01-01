دي رون: دي يونج يجعل الأمور أكثر سهولة وأعرف رونالدو جيدًا

تعرف على تصريحات دي رون حول ما يقدمه دي يونج في هولندا

أشاد مارتن دي رون، لاعب أتالانتا والمنتخب الهولندي، بالدور الذي يقدمه فرينكي دي يونج مع الطواحين مؤكدًا أن اللعب بجواره يجعل الأمور أكثر سهولة.

دي يونج انضم إلى صفوف برشلونة مقابل 75 مليون يورو بجانب المتغيرات قادمًا من أياكس.

وقال دي رون في تصريحات خاصة: "دي يونج قادر على إيجاد المساحات وجعل الأمور أكثر سهولة كما أنّه يختار التوقيت المثالي للتمرير. معه ألعب بصورة أفضل".

وتابع: "دي يونج لاعب يبحث دائمًا عن الكرة والتمركز المناسب للتعامل مع الارتداد الدفاعي والهجومي وقادر على جعل جميع العناصر حوله أكثر حركية وديناميكية".

صاحب الـ 28 عامًا أشاد بقدرات ماتياس دي ليخت البدنية وإمكانيات فيرجيل فان دايك في الدفاع مما يجعل المنتخب الهولندي أكثر قوة، مشيرًا إلى أنّ فوز الأخير بدوري أبطال أوروبا يمنحه المزيد من الثقة.

وواصل: "منذ وصل المدرب الجديد (رونالد كومان) وهو يبحث دائمًا عن التوليفة المثالية وهذا ما حدث أمام انجلترا، كما أنّ تغييراته جاءت لخدمة طريقة اللعب".

صانعو القرارات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرروا إجراء بعض التعديلات على قوانين اللعبة.. فما هي هذه التغييرات التي ستُطبق بدايةً من الموسم القادم؟ 🏁 pic.twitter.com/9OZhTigXWo — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 8, 2019

واختتم: "لعبت خلال العام الجاري أمام كريستيانو رونالدو وهو لعب قوي للغاية كما أنّ المباراة في البرتغال ولذلك لن تكون سهلة".

منتخب هولندا يواجه نظيره البرتغالي غدًا، الأحد، في نهائي دوري الأمم الأوروبية.