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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

دي روسي ينجح بتفادي التدخل الجراحي لعلاج ركبته

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(C)Getty images
نجم روما بذل الكثير من الجهد للوصول لتلك النتيجة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كوفئ دانييلي دي روسي نجم وسط روما على جهده الكبير خلال الأسابيع الأخيرة في الصالة الرياضية، بعدما نجح في تفادي التدخل الجراحي لعلاج ركبته.

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ويغيب اللاعب صاحب الـ35 عامًا عن مباريات روما من الـ28 من أكتوبر الماضي، نتيجة تعرضه لإصابة على مستوى الركبة.

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ويخضع دي روسي لتدريبات علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي منذ عدة أسابيع، حتى أنه رفض السفر مع عائلته لقضاء العطلة الشتوية مفضلًا البقاء في صالة الألعاب الرياضية لمواصلة عملية شفائه واستعادة مستواه البدني.

وطبقًا لقناة سكاي سبورت الإيطالية، لم يخب ظن الدولي الإيطالي السابق ولم يضع عمله هباءً، إذ نجح عبر تلك التدريبات بتفادي التدخل الجراحي لعلاج وجود أكياس على أحد أربطة الركبة.

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