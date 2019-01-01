دي روسي يوافق على عرض بوكا جونيورز

النجم المخضرم يتراجع عن الاعتزال

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن دانييلي دي روسي، نجم روما السابق، في طريقه إلى الدوري الأرجنتيني من بوابة بوكا جونيورز.

وترك دي روسي روما نهاية الموسم الماضي بعد رفضه تجديد عقده مع النادي ومحاسبته بعدد المباريات حسبما كشفت الصحافة الإيطالية.

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وأوضحت "سكاي" أن دي روسي تراجع عن فكرة الاعتزال وقرر خوض تجربة جديدة من بوابة العملاق الأرجنتيني بعد موافقة عائلته.

ولعب نيكولاس بورديسو، لاعب روما السابق والمدير الرياضي الحالي لبوكا، دوراً كبيراً في إقناع دي روسي بسبب الصداقة بين الطرفين.

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وامتلك دي روسي عدة عروض من فيورنتينا، سامبدوريا، وميلان، ولكن اللاعب رفض فكرة اللعب داخل إيطاليا لغير روما، بحسب التقارير.

تفاصيل التعاقد مع بوكا جونيورز، بحسب "سكاي"، هي عقد لمدة ثمانية أشهر حتى مارس 2020، وراتب يبلغ 800 ألف يورو.

ولم يسبق لدي روسي تمثيل أي نادي آخر في مشواره الكروي بخلاف روما.