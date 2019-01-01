دي بروينه: سعيد بمنافسة ليفربول ولا يزال الصراع طويل

كيفين دي بروينه نجم مانشستر سيتي يؤكد على سعادته بالصراع القوي بين فريقه وليفربول على كل البطولات.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب البلجيكي كيفين دي بروينه نجم فريق مانشستر سيتي على سعادته الكبيرة بفوز فريقه اليوم أمام نظيره ليفربول في مباراة الدرع الخيرية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن المنافسة بين الفرق تمنحهم المزيد من الدوافع لتحقيق الألقاب.

📙 جوارديولا هو أول مدير فني في تاريخ إنجلترا يحصل على بطاقة صفراء وفقًا للقوانين الجديدة. ⚽🤐 pic.twitter.com/WqFsa3q2LE — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 4, 2019

وقال دي بروينه: "لقد كانت مباراة قوية للغاية، يمكننا أن نرى مدى قوة الفريقين بدنيًا، بالرغم من أننا لا نزال في بداية الموسم، الجميع ليس مستعد بشكل كامل بعد".

وأضاف: "من الجيد دومًا أن تجد منافسة على الألقاب، سنتصارع من جديد هذا الموسم على كل البطولات التي نلعب فيها".

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وأكمل: "بعض الأشخاص عادوا قبل يومين فقط والبعض الآخر تدرب لثلاث أسابيع، فترات الإعداد هذه الأيام أصبحت تجارية".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد تعادل في الوقت الأصلي بهدف لمثله مع ليفربول قبل أن يتفوق في ركلات الترجيح.