ديمبيلي يمهد لبرشلونة طريق عودة نيمار

يبدو أن تكلفة عودة نيمار ستكون ديمبيلي وليس كوتينيو

أكد الإعلامي الإسباني إدواردو إندا أن إدارة باريس سان جيرمان طلبت 80 مليون يورو بالإضافة إلى عثمان ديمبيلي حتى تسمح لنيمار بالعودة إلى برشلونة.

وكان برشلونة قد ارتبط باستعادة نيمار منذ سوق الانتقالات الصيفية، ولكن الصفقة لم تتم في النهاية وظلت معلقة بين محاولات جديدة من الكتلان ورفض باريسي.

سجل اللاعب البرازيلي حضوره في الملاعب بعد أربعة أشهر من الغياب عنها في المباراة الودية التي لعبها باريس سان جيرمان أمام لو هافر منذ أيام وفاز بها بتسعة أهداف نظيفة.

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وفيما يخص نيمار وعودته إلى برشلونة، أعرب إدواردو إندا من خلال البرنامج الشهير الشيرينجيتو أن عثمان ديمبيلي سيمهد عودة نيمار إلى الفريق الكتالوني.

وأضاف أن باريس سان جيرمان سيطالب برشلونة بمبلغ 80 مليون يورو بالإضافة إلى عثمان ديمبيلي حتى يسمح بعودة نيمار إليهم من جديد.

وأكد إندا أن المعلومات التي يتحدث حولها يتم تلقيها من مصادر سرية ولكنها موثوقة وهو يؤكد أنها ستكون صحيحة تمامًا وهذا ما سيتضح خلال الميركاتو الصيفي.

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يذكر أن برشلونة قد افتقد خدمات نيمار في صيف العام 2017 حين رحل النجم البرازيلي إلى باريس سان جيرمان بشكل كان مفاجئًا للبعض.