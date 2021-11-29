ديمبيلي يعاقب برشلونة بسيناريو مبابي!

يقترب الفرنسي عثمان ديمبيلي أكثر وأكثر من توديع نادي برشلونة الإسباني، خاصة وأنه دخل بالفعل الموسم الأخير في عقده مع "البلوجرانا".

ويبدو أن برشلونة سيتعرض للمعاملة بنفس الطريقة التي وقع بها مع الهولندي ممفيس ديباي، والإسباني إريك جارسيا، والأرجنتيني سيرخيو أجويرو، حيث وصل الثلاثي إلى "كامب نو" بعد انتهاء عقودهم مع ليون الفرنسي، ومانشستر سيتي الإنجليزي على الترتيب.

وسيكون على ديمبيلي الانتظار شهرًا واحدًا بعد حتى يتمكن من التوقيع مع أي فريق يرغب في الحصول على خدماته، حيث سيملك ذلك الحق بداية من 1 يناير 2022.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن ديمبيلي يريد السير على خطى مواطنه كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والرحيل بالمجان عن فريقه في نهاية الموسم.

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولم يجدد الفرنسي عقده حتى الآن، حيث يضع كل تفكيره في الانتقال إلى ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ديمبيلي يرفض كل العروض التي قدمها له برشلونة حتى الآن لتجديد عقده.

كما كشفت أن ديمبيلي يملك بالفعل عروضًا أفضل من أندية خارجية فيما يتعلق بالراتب المقدم.

وإلى جانب ذلك، فإن أحد تلك الأندية، والتي لم تكشف الصحيفة الإسبانية عنه، مستعد لتقديم 20 مليون يورو إلى ديمبيلي نظير مكافأة توقيع العقد.

ديمبيلي وصل إلى برشلونة في صيف 2017 قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، في صفقة قياسية تخطت قيمتها 145 مليون يورو باحتساب المكافآت.

لكن لعنة الإصابات ضربت الدولي الفرنسي في الكثير من فترات تواجده في برشلونة، ويبدو أن ديمبيلي يرغب بالفعل في البحث عن تحدٍ جديد في مسيرته.

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