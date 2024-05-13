هل ينتقل مبابي إلى الدوري السعودي؟...

مازح عثمان ديمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان، زميله في الفريق كيليان مبابي، بشأن وجهته المقبلة، بعد قراره بالرحيل عن صفوف الفريق الباريسي.

وكان مبابي، قد خرج يوم الجمعة الماضي عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو، كشف من خلاله رحيله عن صفوف باريس بنهاية الموسم الحالي.

وبالرغم من إعلان مبابي الرحيل، إلا أنه لم يعلن عن وجهته المقبلة حتى الآن، ولكن بحسب التقارير الصحفية، فإن النجم الفرنسي، سيرتدي قميص ريال مدريد في الموسم المقبل، بعدما وقع على عقود انضمامه بالفعل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأثناء توزيع حفل جوائز الأفضل في الدوري الفرنسي، مازح ديمبيلي زميله مبابي، بشأن ووجهة الأخير عندما قال إنه سينضم إلى الدوري السعودي، ليضحك مبابي أثناء حديث زميله.

وفي سياق متصل، تحدث مبابي عن مستقبله وقال: " الفصل التالي من مسيرتي سيكون مثيرًا للغاية".

جدير بالذكر أن التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن ريال مدريد، من المنتظر أن يعلن عن صفقة مبابي، عقب نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام بوروسيا دورتموند في الأول من يونيو القادم.