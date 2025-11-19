ديمبيلي وفينيسيوس جونيور وكريستيانو رونالدو في قائمة المرشحين .. فتح باب التصويت لجوائز "بيوند للتطوير العقاري جلوب سوكر" بنسختها السادسة عشرة

أعلنت الجهات المنظمة لجوائز "بيوند للتطوير العقاري جلوب سوكر" عن فتح باب التصويت أمام الجماهير، لاختيار المرشحين لنيل جوائز الأفضل خلال عام 2025.

ومن المقرر أن تقام النسخة السادسة عشرة من حفل توزيع الجوائز يوم الأحد الموافق الـ28 من ديسمبر 2025 في فندق أتلانتس ذا رويال من فئة الخمس نجوم في نخلة جميرا بدبي.

النسخة الـ16 من "بيوند للتطوير العقاري جلوب سوكر" ستشهد المنافسة على 15 فئة من الجوائز؛ منها أفضل لاعب وأفضل لاعبة، أفضل نادٍ للرجال ومثله للسيدات، أفضل مدرب، أفضل لاعب خط وسط، أفضل مهاجم، أفضل لاعب صاعد، أفضل وكيل لاعبين، أفضل مدير رياضي وأفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط.

فيما يضم التصويت العام تسع فئات، هم: أفضل لاعب وأفضل لاعبة، أفضل نادٍ للرجال وأفضل نادٍ للسيدات، أفضل مدرب، أفضل لاعب خط وسط، أفضل مهاجم، أفضل لاعب صاعد وأفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط.

وسيستمر التصويت العام العالمي حتى 27 نوفمبر لاختيار المرشحين النهائيين. فيما تقرر أن تنطلق الجولة الثانية من التصويت خلال الفترة من 3 إلى 11 ديسمبر لتحديد الفائزين في كل فئة، على أن يتم تحديد الفائزين النهائيين استناداً إلى تصويت الجمهور ولجنة تحكيم "جلوب سوكر"، المكونة من أسماء لامعة، بمن فيهم مارسيلو ليبي، وفرانشيسكو توتي، وإيكر كاسياس، ولويس فيجو.

نظرة على قوائم المرشحين:

يعد نادي باريس سان جيرمان الأوفر حظاً في قائمة المرشحين، ويتطلع إلى اختتام العام بمزيد من الألقاب في جوائز جلوب سوكر، ولا سيما بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، والدوري الفرنسي، وكأس فرنسا في موسم 2024-2025.

وتشهد قائمة أفضل لاعب ترشيح ثمانية من لاعبي باريس، وهم: عثمان ديمبيلي، وديزيري دوي، وأشرف حكيمي، وخفيتشا كفاراتسخيليا، ونونو مينديش، وفابيان رويز، وفيتينيا، وجيانلويجي دوناروما (لاعب مانشستر سيتي حالياً). بينما جرى ترشيح دوي، وجواو نيفيش، ورويز، وفيتينيا لجائزة أفضل لاعب خط وسط؛ وديمبيلي وكفاراتسخيليا لجائزة أفضل مهاجم؛ ودوي، ونيفيش، ووارن زائير-إيمري لجائزة أفضل لاعب صاعد.

بجانب كتيبة باريس هذه، يظهر أسماء نجوم كفينيسيوس جونيور، الفائز بجائزة نسخة عام 2024، وزميله في ريال مدريد كيليان مبابي، ولامين يامال لاعب برشلونة، وهاري كين لاعب بايرن ميونخ، ومحمد صلاح لاعب ليفربول، يتنافسون جميعًا على جائزة أفضل لاعب.

وبخلاف ترشيح نادييهما لجائزة أفضل نادٍ للرجال (باريس)، يتنافس لويس إنريكي ولويس كامبوس على جائزتي أفضل مدرب وأفضل مدير رياضي على التوالي.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب، إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، وإنزو ماريسكا (تشيلسي)، وآرني سلوت (ليفربول)، وأنطونيو كونتي (نابولي)، وفينسنت كومباني (بايرن ميونخ)، وهانسي فليك (برشلونة)، وروبرتو مارتينيز (البرتغال)، وتشابي ألونسو (ريال مدريد)، وميكيل أرتيتا (أرسنال)، وإيدي هاو (نيوكاسل يونايتد).

أما في فئة أفضل نادٍ للرجال، يتنافس باريس سان جيرمان مع أندية مثل الأهلي (المملكة العربية السعودية)، وبرشلونة (إسبانيا)، وبايرن ميونخ (ألمانيا)، وفلامنجو (البرازيل)، وإنتر ميلان (إيطاليا)، وليفربول (إنجلترا)، ونابولي (إيطاليا)، وبيراميدز (مصر) للفوز بالجائزة المرموقة.

فيما يتنافس نجم البرتغال ونادي النصر، كريستيانو رونالدو، على جائزة أفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط مع سالم الدوسري (الهلال)، وكريم بنزيما (الاتحاد)، وروبرتو فيرمينو (الأهلي / السد)، ونجولو كانتي (الاتحاد)، ورياض محرز (الأهلي)، وإيفان توني (الأهلي).

وبالانتقال لجوائز السيدات، تطمح لاعبة خط وسط فريق برشلونة للسيدات ومنتخب إسبانيا، أيتانا بونماتي، للفوز بجائزة أفضل لاعبة للعام الثالث على التوالي. وتم اختيارها ضمن قائمة تضم 25 لاعبة، إلى جانب زميلاتها في برشلونة: باتري غيخارو، وكارولين غراهام هانسن، وإيفا باجور، وكلوديا بينا، وأليكسيا بوتيلاس. كما تأهلت خمس لاعبات من منتخب إنجلترا الفائز ببطولة يورو 2025 للسيدات، وهن ثنائي تشيلسي، لوسي برونز وهانا هامبتون، وثلاثي أرسنال، كلوي كيلي، وأليسيا روسو، وليا ويليامسون.

ويُعد فريق آرسنال، الفائز بدوري أبطال أوروبا للسيدات، واحداً من سبعة فرق تتنافس على جائزة أفضل نادٍ للسيدات، إلى جانب بايرن ميونخ، وتشيلسي، وبرشلونة، ويوفنتوس، وأولم ليون، وأورلاندو برايد.

قوائم المرشحين كاملة:

أفضل لاعب • عثمان ديمبيلي • جيانلويجي دوناروما • ديزيريه دوي • فيكتور جيوكيريس • إيرلينج هالاند • أشرف حكيمي • ألكسندر إيساك • فينيسيوس جونيور • هاري كين • خفيتشا كفاراتسخيليا • روبرت ليفاندوفسكي • لاوتارو مارتينيز • كيليان مبابي • سكوت مكتوميناي • نونو مينديز • مايكل أوليس • كول بالمر • بيدري • رافينيا • ديكلان رايس • فابيان رويز • محمد صلاح • فيتينيا • فلوريان فيرتز • لامين يامال أفضل لاعبة • ساندي بالتيمور • باربرا باندا • أيتانا بونماتي • لوسي برونز • ليندا كايسيدو • كلارا بوهل • ماريونا كالدينتي • تيموا تشاوينغا • ميلتشي دومورناي • إستير غونزاليس • باتري جويجارو • أماندا جوتيريس • كارولين غراهام هانسن • هانا هامبتون • بيرنيل هاردر • كلوي كيلي • فريدا مانوم • كلارا ماتيو • لينا أوبردورف • إيوا باجور • كلوديا بينا • أليكسيا بوتيلاس • أليسيا روسو • ليا ويليامسون • كارولين وير

أفضل نادي للرجال • الأهلي • برشلونة • بايرن ميونخ • تشيلسي • كريستال بالاس • فلامنجو • إنتر • ليفربول • نابولي • نيوكاسل يونايتد • بالميراس • باريس سان جيرمان • آيندهوفن • بيراميدز • سبورتينغ لشبونة • توتنهام هوتسبير أفضل نادي للسيدات • ارسنال • برشلونة • بايرن ميونخ • تشيلسي • يوفنتوس • أولمبيك ليون • أورلاندو برايد أفضل مدرب • تشابي ألونسو • ميكيل أرتيتا • أنطونيو كونتي • لويس إنريكي • هانسي فليك • إيدي هاو • فنسنت كومباني • إنزو ماريسكا • روبرتو مارتينيز • آرني سلوت

أفضل لاعب خط وسط • نيكولو باريلا • جود بيلينجهام • ديزيريه دوي • فيرمين لوبيز • أليكسيس ماك أليستر • سكوت مكتوميناي • جواو نيفيش • مارتن أوديجارد • مايكل أوليس • كول بالمر • بيدري • ديكلان رايس • فابيان رويز • فيديريكو فالفيردي • فيتينيا • فلوريان فيرتز أفضل مهاجم • خوليان ألفاريز • عثمان ديمبيلي • سيرهو جيراسي • فيكتور جيوكيريس • إرلينج هالاند • ألكساندر إيزاك • فينيسيوس جونيور • هاري كين • خفيتشا كفاراتسخيليا • روبرت ليفاندوفسكي • لاوتارو مارتينيز • كيليان مبابي • رافينيا • محمد صلاح • بوكايو ساكا • لامين يامال أفضل لاعب صاعد • إليسي بن صغير • باو كوبارسي • ديزيري دوي • أردا جولر • دين هاوسن • مايلز لويس سكيلي • رودريجو مورا • جواو نيفيز • نيكو باز • كنان يلدز • وارن زائير إيمري

أفضل وكيل لاعبين • علي بارات • خورخي مينديز • فيديريكو باستوريلو • فالي رمضاني • فرانك تريمبولي أفضل مدير رياضي • لويس كامبوس • ديكو • مايكل إدواردز وريتشارد هيوز • جيوفاني مانا • بول وينستانلي ولورانس ستيوارت أفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط • سالم الدوسري • كريم بنزيمة • روبرتو فيرمينو • نجولو كانتي • رياض محرز • كريستيانو رونالدو • إيفان توني

جائزة مارادونا يتم تأكيدها لاحقاً جائزة المسيرة الرياضية وجوائز خاصة يتم تأكيدها لاحقاً

وبهذه المناسبة، قال توماسو بيندوني، المؤسس والمدير التنفيذي لدى "جلوب سوكر": "يسعدنا الترحيب مجدداً بأفضل نجوم كرة القدم على مستوى العالم في دبي لحضور حفل توزيع جوائز بيوند للتطوير العقاري جلوب سوكر، وهذه المرة في أتلانتس ذا رويال. واحتضنت دبي هذه الفعالية على مدار 16 عاماً، ولطالما وفرت بفضل رؤية وطموح قيادتها الرشيدة وجهة مميزة لاستضافة حفل توزيع الجوائز. ونتطلع إلى تكريم أفضل لاعبي كرة القدم وتقديم أمسية لا تُنسى للاحتفال بهذه الرياضة الرائعة في هذه المدينة المذهلة".

إلى جانب جوائز جلوب سوكر، تعتزم رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (LALIGA EASPORTS) تكريم الفائزين بجوائز نهاية الموسم 2024-2025، بعد أن تم تأكيد أسماء الفائزين، حيث فاز رافينيا، لاعب برشلونة، بجائزة أفضل لاعب، وهانسي فليك، أفضل مدرب، ولامين يامال، أفضل لاعب صاعد. كما ستذهب جائزة أفضل هدف إلى لوكا سوتشيتش عن هدفه الرائع مع ريال سوسيداد ضد أتلتيكو مدريد في أكتوبر 2024، وجائزة أفضل تصدٍّ من نصيب يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، عن تصديه المزدوج الرائع في المباراة نفسها.

الجدير بالذكر أن عملية التصويت في جوائز جلوب سوكر لعام 2024 حصدت أكثر من 100 مليون شخص حول العالم، وبلغ عدد مرات تحميل تطبيق جلوب سوكر للهواتف المحمولة 1.5 مليون مرة، مما يؤكد الإقبال العالمي اللافت على الفعالية. ويمكن للمشجعين التصويت للجولة الأولى من المرشحين حتى 27 نوفمبر، عبر الموقع الإلكتروني: vote.globesoccer.com.

وكانت جلوب سوكر قد أعلنت في وقت سابق عن مواصلة شراكتها الاستراتيجية مع الراعي الرئيسي، شركة بيوند للتطوير العقاري، للعام الثاني على التوالي، كما تم تأكيد شراكات جديدة مع Saltanat Diamond Gallery بصفته إحدى الجهات الراعية، ومنصوري، وون بلاير، ومنتجع أتلانتس ذا رويال كجهات راعية بلاتينية، إلى جانب سيلفرساندز نورث كوست بصفتها الراعي الذهبي لهذا العام. وتضم قائمة الشركاء الإعلاميين، سي إن إن، وسكاي، وكورا بريك، وماركا، ولا بريس.

ويمكن للجمهور الاطلاع على آخر المستجدات من خلال متابعة قنوات جلوب سوكر على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق جلوب سوكر للهواتف المحمولة، المتوفر على نظامي آي أو إس وأندرويد.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.globesoccer.com