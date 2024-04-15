"ديمبيلي العاهر".. جماهير برشلونة تهجم على لاعب باريس سان جيرمان!

جماهير برشلونة لا تنسى!

تعرض الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان الحالي وبرشلونة السابق لسيل من الهجوم من قبل جماهير الفريق الكتالوني.

جاء هذا في مقر إقامة النادي الفرنسي في إسبانيا استعدادًا لمواجهة برشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فاللاعب الفرنسي تعرض للكثير من السباب، حيث دعته الجماهير بـ"العاهر".

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وكان ديمبيلي قد سجل هدفًا في مرمى برشلونة في مباراة الذهاب واحتفل بشكل جامح مع زملائه في النادي العاصمي.

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جدير بالذكر أن برشلونة يدخل مواجهة الإياب وهو متقدمًا في النتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.