ديمبيلي البديل الأقرب لسواريز في هجوم برشلونة

من هو مهاجم برشلونة القادم؟

قرر رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة، التعاقد مع موسى ديمبيلي، مهاجم ليون، لخلافة لويس سواريز في هجوم الفريق.

التقارير الصحفية أشارت إلى أنّ كومان تواصل مع سواريز وأخبره أنّه خارج حساباته للموسم المقبل.

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كما يعيش برشلونة فترة صعبة بعد طلب ليونيل ميسي، هداف الفريق التاريخي، فسخ تعاقده والرحيل عن النادي خلال الأيام المقبلة.

وقالت شبكة "سكاي" إن كومان ومساعده هنريك لارسون حسما موقفهما بالتعاقد مع موسى ديمبيلي من ليون ليكون مهاجم الفريق في الفترة المقبلة.

وأشارت الشبكة إلى أنّ كومان يرى في ديمبيلي اللاعب الأنسب لقيادة هجوم الفريق بعد تألقه مع ليون خلال الموسم الجاري وبالأخص في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ديمبيلي ساهم في خروج مانشستر سيتي من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تسجيل هدفين وقيادة ليون للفوز 3-1.

جدير بالذكر أنّ برشلونة يحاول إعادة بناء الفريق بعد الهزيمة الثقيلة بثمانية لهدفين أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.