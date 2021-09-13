ديل بييرو: رونالدو بطل وفشل في يوفنتوس لهذا السبب

ديل بييرو يعلق على رحيل رونالدو وموسم يوفنتوس

يعتقد أسطورة نادي يوفنتوس، أليساندرو ديل بييرو، أن الفريق الإيطالي قادر على التغلب على البداية السيئة للموسم الحالي بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق.

رونالدو عاد إلى مانشستر يونايتد بعد 3 سنوات قضاهم مع البيانكونيري بهدف مساعدة الفريق على تحقيق دوري أبطال أوروبا، وهو ما لم يتحقق طوال فترته حيث خرج البيانكونيري من ربع النهائي ثم من دور الـ16 مرتين.

ماذا قال ديل بييرو؟

وقال ديل بييرو في تصريحاته لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "لا أعتقد أننا يجب علينا الحديث عن كوننا لم نكن مستعدين لحدوث ذلك، بل علينا التعامل مع الواقع".

وأضاف "بوضوح كريستيانو رونالدو لم يرغب في البقاء، كما كان من الواضح أنه كان من المفيد عدم دفع مثل هذا الراتب الباهظ‘‘.

هل أخطأ يوفنتوس في التعاقد مع رونالدو؟ ديل بييرو يجيب

أوضح المهاجم الإيطالي السابق: "رونالدو بطل وكان يجب التعاقد معه. المشكلة كانت في فشل الفريق في الاستفادة من النجم البارز".

وتابع "في بعض الأوقات كنا نحكم على أداء كريستيانو بعيدًا عن أداء يوفنتوس وهذا عرض واضح لوجود شيء لا يعمل".

كيف سيعود يوفنتوس إلى المنافسة من جديد؟

عاني يوفنتوس منذ بداية الموسم الحالي بحثًا عن الفوز الأول في الدوري الإيطالي، حيث تعادل مع أودينيزي ثم خسر أمام إمبولي ونابولي ويري ديل بييرو أن كلمة السر تكمن في الأرجنتيني، باولو ديبالا.

وقال: ‘‘من رأيي، لقد منحهم ديبالا الكثير بالفعل في الماضي، ويجب أن يعود إلى هذا المستوى، كلما كان أكثر حرية، سيحدث فرقًا أكبر من خلال استغلال إمكاناته الهائلة".

وأتم تصريحاته: "على الجميع التفكير في المستقبل وعدم النظر إلى ما حدث في الماضي سواء الميركاتو الصيفي أو أي شيء آخر، الأهم هو الفريق الآن خاصة وأن هناك دوري أبطال أوروبا. المشكلة في الأداء وليست في ضغط جدول المباريات".

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