ديكو وضع الخطة النهائية.. تحركات برشلونة في الميركاتو الصيفي

كيف يخطط النادي الكتالوني لسوق الانتقالات؟

وضع برشلونة أولوياته في الميركاتو من خلال مديره الرياضي، ديكو، كما وضع طريقة التنفيذ محل الدراسة وسط أزمة اقتصادية خانقة تضرب النادي الكتالوني.

صحيفة "سبورت" تشير إلى أن أولويات برشلونة الموسم المقبل تتمثل في الحصول على عقد كامل مع جواو كانسيلو وانتداب ظهير آخر في نفس الموقع، كما يخطط النادي الكتالوني للتعاقد مع لاعب محور من طراز رفيع، وجناح يستطيع المرور في مواقف الواحد لواحد.

الخطة التي سينتهجها برشلونة على الأرجح تتمثل في بيع اثنين أو أكثر من مدافعيه، هناك خيارات عديدة يمكن وضعها في الكفة.

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العروض قد تصل إلى كل من أندرياس كريستنسن، شادي رياض، جول كوندي، إريك جارسيا وإنييجو مارتينيز وكليمونت لونجليه، بينما يمكن التفريط في كريستنسن أو مارتينيز أو كوندي حال وصول عرض مناسب، تمثل حالة كل من شادي رياض وجارسيا ولونجليه محل بعض التفاصيل.

المغربي شادي رياض يخطط ديكو لإدخاله بشكل تدريجي في حسابات الفريق، لكن اللاعب المتألق في صفوف ريال بيتيس قد يجذب الأنظار من الدوري الإنجليزي وحينها لن يرفض برشلونة عرضًا ضخمًا لضم اللاعب.

إريك جارسيا يطمح برشلونة في الحصول على عملية شراء من جيرونا كي يتربح كل الأطراف ماديًا، أما كليمونت لونجليه فلا توجد نية لإعادته وسط استحالة إعطائه نفس الراتب وهو اللاعب الذي ينتهي عقده مع النادي الكتالوني في 2026.