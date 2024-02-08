المدير الرياضي للنادي الكتالوني يحسم الجدل

حسم ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، الجدل حول فكرة دخول النادي الكتالوني في سباق التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

نجم باريس عاد لتصدر المشهد من جديد بأنباء حول اختياره الرحيل عن النادي الفرنسي، بوجود مقترحات حول منافسة برشلونة لريال مدريد على ضم اللاعب، مع إمكانية التضحية بفرينكي دي يونج ورونالد أراوخو لتمويل الصفقة.

وقال ديكو عن هذه الفكرة في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو":"لا أعرف ما الذي سيحدث مع مبابي، لن يكون من الجيد بيع أراوخو وفرينكي، لا أريد أن أجعل الفريق أسوأ، الأمر يشبه حرمان الشخص من ذراع وساق".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن التعاقد مع أليكس جارسيا:"تشافي قال علنًا إنه معجب بفكرة التعاقد معه، مع خسارة جافي حاولنا ضمه ولكن الأمر كان صعبًا في الشتاء، بالنسبة للصيف القادم فكل شيء يعتمد على كيفية إنهاء الموسم، حاليًا يتم اختبار أندرياس كريستنسن كمحور".

وعن علاقته بالوكيل البرتغالي جورج مينديش:"عملت معه في البداية ومنذ عام 2014 كان لدي شركتي الخاصة، حاولنا مساعدة برشلونة بجلب لاعبين بدون تكلفة، أود أن يساعدنا جميع الوكلاء ولا يجب أن يتمتع أي وكيل بامتياز في أي فريق".

دوره في حسم صفقة رافينيا لبرشلونة:"الناس لديهم ذاكرة قصيرة، عرض آرسنال وتشيلسي كان أكبر بكثير من برشلونة، لم أعرضه على النادي، أول من تحدث معي كان جوردي كرويف لأنهم أرادوه وقتها".

التخلي عن النجوم الكبار من أجل التوازن:"لا نرغب في القيام بذلك، ولكنه شيء لا أستطيع الإجابة عليه في الوقت الحالي لأنه يعتمد على العديد من العوامل".

وعن وداع تشافي:"لقد كانت مفاجأة للجميع، أعتقد أنه في نهاية الموسم كان التفكير يتجه نحو التجديد حتى 2026، ولكن تشافي كان قال إنه لا يريد عقدًا طويلًا، لأنه كان واضحًا بخصوص تقييم وضعه في حالة عدم الفوز بأي بطولة هذا الموسم".

وأضاف:"لا أستطيع أن أقول إن تعامل الصحافة معه لم يكن عادلًا، ولكن ما حدث العام الماضي لم يكن موضع تقدير، منذ الفوز بالدوري انتقلنا بسرعة كبيرة إلى النقد، ولو كان علي تقييمه من 0 إلى 10 سأختار 10 حاليًا لأنه فاز بالدوري".

وخلال حديثه قال ديكو إن تقنية الفيديو "VAR" لا تساعد برشلونة، مشيرًا إلى وجود شكوك حول عدالة بعض القرارات في الفترة الأخيرة.