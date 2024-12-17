بقيادة ديكو .. برشلونة يشترك في عملية غامضة لخطف "الجوهرة الضائعة من بورتو"

البارسا يتحدى قرار الفيفا

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب برشلونة من التعاقد مع البرتغالي الشاب كاردوسو فاريلا، الهارب من أكاديمية بورتو، في صفقة مثيرة للجدل بسبب أزمة اللاعب مع ناديه السابق.

كاردوسو الذي أتم الـ16 عامًا من عمره في أكتوبر الماضي، هو خريج أكاديمية بورتو، لكنه هرب من ناديه بمساعدة وكيله، ومن ثم تقدم بورتو بشكوى لدى الفيفا ضد فاريلا بسبب "اختفائه الغامض".

وسافر اللاعب مع وكيله إلى كرواتيا لتوقيع عقد مع دينامو أودرانسكي أوبريز في الدرجة الرابعة الكرواتية، بهدف استخدام هذا النادي المحلي كجسر للانتقال إلى نادٍ آخر.

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ووفقًا لصحيفة "O Jogo"، فإن برشلونة سيكون وجهة كاردوسو فاريلا المقبلة، حيث أن اللاعب ووكيله هبطا في برشلونة وتناولا الغداء مع ديكو، المدير الرياضي للنادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن فاريلا أصبح مؤهلاً لتوقيع عقد احترافي اعتبارًا من يناير 2025، وتم تحضير صفقة انتقاله بسرية تامة لعدة أسابيع، وزار اللاعب مع وكيله مدينة سانت جوان ديسبي الرياضية.

وفي هذا السياق، صرح أندريه فيلاش-بواش، رئيس نادي بورتو، بأن فاريلا كان ضحية لعملية غامضة استغل فيها بعض الوكلاء الضعف المالي لعائلته، مشيرًا إلى أن الاتحاد الدولي "فيفا" حكم لصالح بورتو ورفض تسجيل اللاعب مع النادي الكرواتي.

وأضاف: "لقد كان على وشك التوقيع على عقده المهني، لكن الوكلاء أضلوه وأجبروه على الفرار من النادي، الذي كان يضمن نزاهته، مقابل مبلغ مالي وعقد ملزم يرهن مستقبله الرياضي وتطوره البشري".

وتابع: "قدم بورتو لهذا الشاب التدريب الرياضي والمدرسي، والدعم الاجتماعي والنفسي، وكان على اتصال مباشر دائمًا بعائلته، لضمان تطوره ككل. العقل في صفنا ونأمل أن تكون هذه القضية آخر القضايا التي لا يتم فيها حماية اللاعبين الشباب".

وختم: "كان بوسعنا أن نختار الطريق الأسهل. الدخول في مزاد غير إنساني، حيث سيكون المستفيد الأكبر هو الوكلاء، الذين يتجاهلون الجانب الإنساني للرياضة، والأندية التي لا تهتم حقًا بلاعبيها".