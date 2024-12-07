ديكو يتجنب الحديث عن نجم ليفركوزن ويكشف تطورات "ملف أولمو"

ظهر في مباراة خيرية تضامنًا مع ضحايا كارثة دانا

كشف ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، عن استمرار المحاولات لتسجيل داني أولمو بقائمة الفريق بشكل نهائي قبل بداية فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

برشلونة تعاقد مع أولمو جنبًا إلى جنب مع باو فيكتور بالميركاتو الصيفي الماضي، وتم تسجيلهما بشكل مؤقت حتى شهر يناير، لحين حل الأزمة المتعلقة بقاعدة 1 : 1 التي تخص اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.

وخلال تواجده في مباراة خيرية للاعبين سابقين، لصالح المتضررين من إعصار دانا في فالنسيا، قال ديكو:"العمل مستمر فيما يخص تسجيل أولمو، ليس هناك الكثير لمناقشته في هذا الأمر".

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وفي سياق متصل رفض البرتغالي الرد على أسئلة الصحفيين التي خصت التعاقد مع جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن، والذي ارتبط كثيرًا ببرشلونة في الفترة الماضية، وسط وجود منافسة على ضمه من ريال مدريد.

وأضاف:" الشيء الأكثر أهمية هو اليوم، جئت للمشاركة في هذه المباراة التضامنية ولم أسافر مع الفريق للتمكن من الظهور هنا، علينا حصد المزيد من النقاط في الدوري الإسباني وأن نكون أقوى من الآخرين".

وعن رأيه في المهاجم المعار فيتور روكي، قبل ظهوره أمام برشلونة، اليوم، السبت، مع فريقه ريال بيتيس:"إنه يتأقلم وقد سجل بعض الأهداف، بيتيس لعب مباريات جيدة وفيتور يساعد ويعمل بشكل جيد ويقوم بما هو مطلوب".

ويلعب برشلونة اليوم أمام بيتيس وهو في المركز الأول بجدول الليجا بـ37 نقطة، مقابل 33 لصالح ريال مدريد الثاني، والذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام فالنسيا بسبب إعصار دانا.