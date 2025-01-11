هل قام ديكو بتوريط برشلونة؟ مفاجأة جديدة حول تحذيرات سبقت التعاقد مع أولمو!

القضية لا تزال مستمرة

تفاصيل جديدة تظهر في قضية تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور مع برشلونة، بعد قرار المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا باعتمادهما في سجلات الفريق الكتالوني بشكل مؤقت.

برشلونة كان مهددًا بكارثة محققة مع حلول فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بخسارة خدمات أولمو وفيكتور، بسبب انتهاء فترة تسجيلهما المؤقت مع بداية الموسم استغلالًا لإصابة أندرياس كريستنسن، ورفض رابطة الدوري الإسباني واتحاد كرة القدم في البلاد لطلب العملاق الكتالوني لاعتمادهما بالفريق بشكل احترازي.

المجلس الأعلى للرياضة تدخل لإنقاذ برشلونة ورئيسه جوان لابورتا ووافق على تسجيلهما مؤقتًا، مما يتيح للثنائي المشاركة في نهائي كأس السوبر الإسباني، غدًا، الأحد، أمام ريال مدريد في الكلاسيكو المُقام بالمملكة العربية السعودية، وكذلك في الجولة القادمة من الدوري الإسباني.

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موقع "ذا أثلتيك" كشف عن مفاجأة من العيار الثقيل، تؤكد أن برشلونة تلقى تحذيرات مالية مشددة من التعاقد مع أولمو من لايبزيج خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال الموقع إن ديكو، المدير الرياضي للنادي الكتالوني، قدم للقسم المالي الأرقام المطلوبة للحصول على خدمات أولمو، حيث تم دفع مبلغ 60 مليون يورو لإقناع لايبزيج بالتخلي عن اللاعب.

ولكن مستشاري النادي حذروا من المضي قدمًا في الصفقة، واعتقدوا أنهم سيواجهون صعوبات بالغة في تسجيل اللاعب بسبب الأزمة الاقتصادية والامتثال إلى قاعدة 1 : 1 الخاصة بقواعد اللعب المالي النظيف التي أقرتها رابطة الليجا، وهو ما ثبت صحته في النهاية.

وأشار "ذا أثلتيك" إلى أن التسجيل المؤقت لأولمو وفيكتور سيستمر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، مما يجعلهما متاحين للمشاركة في الـ15 مباراة القادمة في مختلف البطولات، بما في ذلك نهائي السوبر ضد ريال مدريد.

ومن جانبه يستمر أولمو في الحفاظ على التزامه مع برشلونة، على الرغم من الشكوك المُحيطة بتسجيله، انتظارًا لحل المشكلة بشكل نهائي.

جدير بالذكر أن خطوة تسجيل أولمو وفيكتور مع برشلونة، صاحبتها حملات من الهجوم على قرار المجلس الأعلى للرياضة، وكان أبرز الاعتراضات من الثنائي إسبانيول وإشبيلية بالإضافة إلى خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا.