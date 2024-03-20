ديكو عن مستقبل تشافي: سألتوني 10 مرات وسنتحدث معه في حالة واحدة!

"هذا المدرب مرجع على جميع المستويات"

أكد البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، أنه لم يكن يرغب في رحيل تشافي هيرنانديز عن النادي الكتالوني عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال ديكو، في مقابلة مع إذاعة "كادينا سير": "سُئلت عن مدربنا المقبل 10 مرات، وكذلك عما إذا كان تشافي سيرحل أم لا، لم أكن أريد رحيل تشافي، نحن ننافس على لقبي الدوري ودوري الأبطال، وبالتالي هناك أهداف علينا تحقيقها".

وأضاف: "تشافي يخبرنا دائمًا بأنه سيغادر، وأن قراره لا رجعة فيه (الرحيل بنهاية الموسم)، لكن إذا تغير أي شيء فعليه أن يخبرنا، نحن لم نتحدث مع أي مدرب بعد، نعرف الخيارات المتاحة، لكننا لم نتحرك بعد، حتى لو قرر تشافي البقاء سنتحدث معه (حول الخيارات)".

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وسُئل ديكو عن إمكانية عودة لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان الحالي، فرد: "أقدره وأحبه كثيرًا، إنه مرجع على جميع المستويات، كمدرب ومدير وشخص، لديه كل الأشياء التي يتمتع بها المدرب الكبير".

وختم ديكو: "إذا كان هناك مدرب يتمتع بالشجاعة ولم يشتك أبدا فهو تشافي، سأتذكره بشجاعته، فدائمًا يتحدث بشكل إيجابي ولم يظهر الشكوى على صفقة أو أخرى، سيذكر التاريخ أنه قام ببناء فريق برشلونة من جديد، يجب أن يكون المدرب المقبل على دراية بأسلوب لعب الفريق جيدًا".