ماذا قال المدير الرياضي؟

كشف البرتغالي ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، موقف النادي الكتالوني من التجديد للثنائي رونالد أراوخو وفرينكي دي يونج.

وقال ديكو، في مقابلة مع موندو ديبورتيفو: "أعتقد أننا نقوم بعمل جيد وأتصور أن رونالد يريد أن يكون جزءًا مما سيكون عليه برشلونة السنوات المقبلة، نحن نصنع برشلونة الذي سيقاتل من أجل جميع الألقاب".

وأضاف: "في حالة فرينكي، محاولة التجديد له هو إجراء طبيعي. لدينا لاعب يتمتع بالجودة، وهو في سن مهمة، يمكنه المساهمة بالكثير من الأشياء وضمن ما يمكن القيام به نعمل على التجديد"

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن تفاصيل إصابة الجناح الشاب لامين يامال، والتي أبعدته عن معسكر المنتخب في فترة التوقف الدولي الجارية، علق: "تم إرسال كل شيء إلى الاتحاد الإسباني، وقرار عدم سفر اللاعب جاء من المنتخب".

وواصل: "لماذا سافر إلى دونوستي (مباراة سوسيداد)؟، المدرب لديه عادة استدعاء الجميع، يأتون جميعًا ثم يتخذ القرارات قبل إعداد القائمة، كان هناك شك حول لامين لأنه شعر ببعض الانزعاج في ساقه خلال التدريب الصباحي".

وأردف: "جدد لامين عقده بشرط جزائي مليار يورو، لكن باريس سان جيرمان أراد ضمه، وهذا أمر طبيعي، لامين لاعب شاب لكنه ناضج جدًا، أتخيل وأرى أنه سعيد بوجوده هنا، ونحن سعداء جدًا بلامين".

وفيما يتعلق بالمقارنة بين لامين وليونيل ميسي، ختم: "لامين فريد من نوعه، لديه حياته الخاصة، لديه تاريخ حياته الخاص والشيء الوحيد المشترك هو أنه في نفس النادي مع ليونيل وأن كلاهما ظهر مبكرًا ولكن في ظروف مختلفة، عندما يتم المقارنة فهذا يعني أن لديك شيئًا جيدًا. لا أعتقد أن مقارنته بليونيل مشكلة بالنسبة له بل فخر، لا أعرف ما إذا كان ذلك جيدًا أم سيئًا، الأمر متروك له. إنه ينمو ولا أرى أن هناك مشكلة".