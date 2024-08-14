"العائلة لديها خطة".. صديق والد هالاند يتنبأ بمصير نجم مانشستر سيتي!

ماذا قال ديكوف؟

أكد بول ديكوف، لاعب مانشستر سيتي السابق، أن "عائلة إرلينج هالاند لديها خطة لمستقبله"، وسط أنباء عن إمكانية انتقاله صوب ريال مدريد أو برشلونة".

وقال ديكوف، في تصريح لـ"GOAL": "أعرف العائلة جيدًا (زامل والد هالاند في السيتي)، إرلينج سعيد في النادي، إنه يحب زملاءه ويحب المشجعين ويحب العيش هنا أيضًا، إنه مرتاح حقًا".

وأضاف: "كان الناس يقولون إنه قدم موسما سيئًا العام الماضي، ومع ذلك انتهى به الأمر بتسجيل 30 هدفًا، لذلك آمل أن يكون لديه موسم سيئ آخر هذا العام".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفيما يتعلق بمستقبله، أوضح: "لا أعتقد أن هالاند سيذهب إلى أي مكان لفترة من الوقت، أعلم أن العائلة لديها خطة له، لكنني أعرف أنه يريد أن يكون هنا لفترة طويلة".

وردًا على ما تردد حول رحيل كيفن دي بروينه المحتمل، علق ديكوف: "إذا كان هذا هو موسمه الأخير، فعلينا أن نقول شكرًا ونتمنى له التوفيق، إنه سعيد هنا، وعائلته سعيدة أيضًا ويحب النادي، لذلك نأمل أن نراه لفترة أطول، والنادي نجح دائمًا في إيجاد بدائل لنجومه الراحلين مثل كومباني وفرناندينيو وأجويرو وسترلينج".