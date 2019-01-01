ديكلان رايس يرد على أنباء انتقاله لمانشستر يونايتد

لاعب ويستهام ارتبط اسمه بالمفاوضات مع قطبي مانشستر سيتي ويونايتد

فيسبوك تويتر بلال محمد

رد ديكلان رايس لاعب ويستهام، على الأخبار التي ربطته بالانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد، أو جاره مانشستر سيتي هذا الصيف.

ألمح الشاب صاحب الـ 20 عاماً، إلى أنه سيكمل مع فريقه اللندني الموسم القادم، بنسبة كبيرة، لمدة موسم على الأقل.

كتب أحد الأشخاص لرايس على حسابه الشخصي على موقع تويتر: "هل ستحتفظ برقمك على قميص الفريق الموسم القادم، ابني يريد اسمك ورقمك على القميص الثاني للفريق".

ورد اللاعب الإنجليزي عليه قائلاً: "الكثير من الأشخاص يسألون عن هذا الأمر، سأحتفظ برقم 41 لهذا الموسم".

Had loads of people asking this.. I WILL be keeping 41 for this season👊🏼 https://t.co/2M8PYEWM2C — Declan Rice (@_DeclanRice) June 24, 2019

وتسعى إدارة الشياطين الحمر، إلى تدعيم خط الوسط خاصة مع رحيل هيريرا واقتراب بوجبا من الرحيل عن الفريق، وتراجع مستوى ماتيتش.

على الجانب الآخر تسعى كتيبة جوارديولا، إلى البحث عن خليفة لمتوسط ميدان الفريق فيرناندينو.

الجدير بالذكر أن ديكلان رايس لعب 34 مباراة مع ويستهام هذا الموسم، سجل خلالها هدفين.