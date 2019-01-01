ديفيد لويز سعيد بموسمه وحزين لنتائج تشيلسي

اللاعب البرازيلي يريد لفريقه أن يفوز حتى إن قدم هو أداءً سيئًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف ديفيد لويز موسمه الحالي بأنه أحد الأفضل له من حيث الأداء الفردي، لكنه أبدى حزنه لغياب تشيلسي عن المنافسة على لقب البريميرليج.

صاحب الـ31 عامًا يرتبط مع تشيلسي بعقد سينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولكنه أوضح أن تقديم موسم جيد وحصد النتائج المطلوبة أهم لديه من قضية تجديد العقد.

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مضيفًا لقناة سكاي سبورتس قبل مواجهة توتنهام الصعبة في الجولة القادمة من البريميرليج "إنه أحد أفضل المواسم لي على الصعيد الفردي، لكن هذا لا يهمني لأني أريد للفريق أن يفوز".

"من الأفضل أن يفوز فريقي بنتيجة 5-4، وأفضل أن يتحدث الجميع عني بشكل سيء لكن يفوز فريقي، لأن هذا يعني أنني أقوم بعملي جيدًا، ونحن مازلنا لا نفوز!".

أتم البرازيلي قائلًا "تشيلسي فريق يجب أن يُنافس على لقب البريميرليج ونحن نرى أنفسنا بعيدون عن هذا الآن، لذا إنها ليست نفس العقلية، والأمر يعود لنا لتجاوز تلك الخطوة".

جدير بالذكر أن تشيلسي يتواجد في المركز السادس حاليًا برصيد 50 نقطة وبفارق 3 نقاط عن آرسنال في المركز الرابع لكن مع مباراة أقل، ويبتعد الفريق عن المتصدر ليفربول بـ16 نقطة.