ديشان يكشف عن خسارة جزء من إصبعه أثناء توبيخ لاعبي فرنسا!

ديدييه ديشان أكد أنه فقد جزءً من أحد أصابعه بين شوطي المباراة النهائية في مونديال قطر.

كشف ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا عن خسارة جزء من أحد أصابعه بين شوطي المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022.

منتخب فرنسا خسر نهائي المونديال بنتيجة 4-2 في ركلات الترجيح أمام منتخب الأرجنتين، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة التي أقيمت مساء الأحد على استاد لوسيل بالتعادل 3-3.

المنتخب الفرنسي وجد نفسه متأخرًا بهدفين دون رد مع نهاية الشوط الأول من المباراة، حيث لم يتمكن نجوم "الديوك" من تقديم أي شيء يذكر خلال أول 45 دقيقة أمام سحر ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا.

ديشان كان منزعجًا للغاية من أداء لاعبيه، حيث قام باستبدال أوليفييه جيرو وعثمان ديمبيلي في الدقيقة 40، وتسبب حديثه الغاضب إلى اللاعبين بين الشوطين إلى إصابته في إبهامه، واضطر لارتداء ضمادة فيما تبقى من المباراة.

ديشان قال للصحفيين بعد المباراة: "فقدت جزءً من إصبعي بين الشوطين، يحدث هذا لي في بعض الأحيان، عليك أن تسبب بعض التموجات وتحاول تغيير الأمور".

وأضاف: "لم نكن في أفضل حالاتنا من الناحية البدنية، وحدث ذلك ضد فريق كان يلعب في نهائي كأس العالم، بينما لم يكن لدي انطباع بأننا كنا هناك".

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ويبدو أن لاعبي فرنسا استجابوا لحديث ديشان بين الشوطين، حيث سجل مبابي هدفين في آخر عشر دقائق من الشوط الثاني ليعادل النتيجة ويفرض أشواطًا إضافية، شهدت تسجيل هدفًا إضافيًا في كل شبكة.

وتابع ديشان: "لم نكن جيدين في الدقائق الستين الأولى ضد منافسين من ذوي الجودة العالية ولديهم الكثير من الطاقة، لكننا عدنا من العدم وقلبنا المباراة من موقف صعب للغاية، هذا يتركنا مع المزيد من الأسف".

واختتم: "أتيحت لنا الفرصة للفوز بكأس العالم في اللحظة الأخيرة ولكن لم يحدث، عندما كانت النتيجة 2-0 لم يكن هناك نفس الأسف، لا أريد أن آخذ أي ميزة من الأرجنتين ولكن كان هناك الكثير والكثير من المشاعر وكان الأمر قاسيًا في النهاية لأننا كنا قريبين جدًا".