ديشان يكشف تفاصيل المرض الذي يضرب معسكر فرنسا: مناعتنا تعاني!

كشف ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي عن عدوى تنتشر سريعًا بين نجوم وأعضاء الفريق في الساعات الماضية خلال تصريحات مع "ESPN".
وقال ديشان: "في الدوحة درجات الحرارة تراجعت بعض الشيء ولدينا أجهزة المكيف التي تعمل طوال الوقت، لقد وقعت لدينا بعض الإصابات بمرض بنفس أعراض الإنفلونزا".
وأضاف: "نحاول أن نأخذ حذرنا حتى لا ينتشر بين اللاعبين، لقد قمنا بالكثير من المجهودات العظيمة خارج الملعب، لكن بشكل واضح يبدو أن الجهاز المناعي للاعبين يعاني".
وأكمل: "أوباميكانو سقط فورًا بعد مباراة إنجلترا، هذا ما يحدث عندما تقوم بجهد كبير، نحن نأخذ كافة الاحتياطات".
جدير بالذكر أن فرنسا ستلعب نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين يوم الأحد المقبل على ملعب لويسيل في قطر، في مواجهة مكررة من 2018 بين الفريقين.
أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟
شكرًا للتصويت.
سيتم مشاركة النتائج قريبًا.
أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟
اختيارات المحررين
- جول إنسايدر | استاد 974.. ملايين متحركة وملعب فريد من نوعه!
- صحف المونديال | وداع برأس مرفوع .. و"الأمير الصغير يريد التاج"
- رجل اليوم في كأس العالم | تيو هيرنانديز يوقف زياش ويسجل في مرمى الأسود
- أسود الأطلس جعلت الديوك تظهر كالجبناء.. ردود أفعال خسارة المغرب ضد فرنسا
- أمل حمدون والمغرب عظيم .. كوميكس نصف نهائي كأس العالم