ديشان: يجب أن ننتصر على كورونا وأؤيد تأجيل يورو 2020

قرار حكيم

نعت ديديه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، قرار تأجيل كأس الأمم الأوروبية إلى عام 2021 بدلًا من 2020، بـ"القرار الحكيم" مُعتبرًا أن العالم حاليًا يخوض مباراة ضد فيروس كورونا وعليه الانتصار فيها بشتى السبل.

وأتى قرار الاتحاد الأوروبي بالتأجيل كنتيجة لإيقاف الدوريات الأوروبية لأجل غير مسمى واحتمالية حدوث كوارث اقتصادية حال إلغاء هذا الموسم دون استكماله مع صعوبة ضمان حل أزمة كورونا في يونيو المقبل.

مدرب أبطال العالم أيد القرار شكلًا وموضوعًا، فقال في تصريحات للصحافة "قرر الاتحاد الأوروبي التأجيل لمدة عام، إنه قرار حكيم حقًا نظرًا للدمار الذي يسببه فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.".

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كما أضاف "بالنسبة لنا جميعًًا، الأولوية ليست لكرة القدم الآن، دعونا نفكر في أولئك الذين يعانون وسيعانون في الأيام والأسابيع المقبلة. الآن بات الأمر أكثر من أي وقت مضى أن نشعر بالأولويات والمسؤوليات.".

"المباراة الوحيدة التي يجب أن نربحها هي تلك التي أمام كورونا. سيتعين علينا جميعًا أكثر من أي وقت مضى أن نظهر التضامن والصرامة والانضباط في المواجهة، فهذه المباراة تهم الجميع وليس فقط المهنيين الصحيين."

"إن كل ما يتم حشده في سبيل إنقاذ الأرواح لا يستحق الامتنان منا فحسب، بل أيضًا ينبغي علينا أن ندعمهم ونساعدهم بإتباع التعليمات التي نتحصل عليها من الحكومات والسلطات بدقة شديدة."

وأتم "احم نفسك بالبقاء قدر المستطاع في المنزل، حماية نفسك تضمن حماية الآخرين أيضًا.".

يذكر أن حالات كورونا قد ارتفعت في الأيام القليلة الماضية في فرنسا وإسبانيا على وجه الخصوص، ليصيرا خلف إيطاليا في أكثر الدول الأوروبية تضررًا من هذا الوباء.