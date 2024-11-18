يريد أن يخلصه من العبء الثقيل في فرنسا .. ديشان يمد يده لكيليان مبابي بالتزامن مع معاناته في ريال مدريد

مدرب المنتخب الفرنسي يرفض الوقوف مكتوف الأيدي أمام غياب مبابي عن معسكرات الديوك الأخيرة..

يدرك تمامًا ديدييه ديشان؛ المدير الفني لمنتخب فرنسا، حجم الضغط الكبير الموضوع على قائد الديوك كيليان مبابي منذ انتقاله لريال مدريد الإسباني، لذلك قرر التحرك لمساعدته.

اللاعب الفرنسي كان قد انضم للميرنجي في الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

لكن وبعدما انضم كيليان لأول معسكر دولي بعد انضمامه للريال في سبتمبر الماضي، أثار الجدل بغيابه عن معسكري أكتوبر ونوفمبر، ليزيد الغضب الفرنسي ضده.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في هذا الشأن، أوضحت صحيفة "ليكيب" أن ديشان قرر أن يتواصل مع مبابي خلال الفترة المقبلة، لسؤاله عن مدى رغبته في الاحتفاظ بشارة قيادة الديوك.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الوطني يريد أن يستفسر من صاحب الـ25 عامًا عما إذا كانت شارة القيادة أصبحت عبئًا ثقيلًا عليه لا يستطيع تحمله أو أنه يرى أنها أصبحت تؤثر على وقته مع زملائه في المعسكرات.

وتأتي هذه الخطوة من ديشان بعدما نمى لعلمه أن مبابي كان يفكر في الاعتذار عن منصبه كقائد للمنتخب الفرنسي، لتضيف "ليكيب" مؤكدة: "إذا كان كيليان لا يريد شارة القيادة، فالمدرب سيختار قائدًا جديدًا بالتفضيل بين أوريليان تشواميني، نجولو كانتي وإبراهيما كوناتي".

يذكر أن مبابي يعيش فترة صعبة مع ريال مدريد حاليًا بعدما شارك في 16 مباراة، محرزًا ثمانية أهداف وصانعًا لاثنين آخرين، مع تقديمه أداء متواضع للغاية بالتزامن مع تراجع نتائج الميرنجي.