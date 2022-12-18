ديشان بعد الخسارة: كرة القدم عجيبة وواجهنا منتخبًا عنيدًا

أكد ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا على مدى صعوبة المباراة النهائية في كأس العالم أمام الأرجنتين والتي فازت بها الأخيرة.
وقال ديشان لـ "بي إن سبورت": "الأمر قاسي للغاية لكن لابد من تقبل النتاج النهائي، لقد عدنا في النتيجة عندما تأخرنا بهدفين".
وأضاف: "لم نكن جاهزين من الناحية الفردية والجماعية، والأمور لم تكن سهلة مع الإصابات والمرض، رغم ذلك قمنا بما علينا وعدنا في النتيجة".
وأكمل: "كرة القدم عجيبة، رأينا فرصة كولو مواني في الدقيقة الأخيرة، لقد لعبنا مباراة جميلة لكن المسألة لم تكن سهلة لأننا واجهنا منتخبًا عنيدًا".
وأنهى كلماته: "لقد عانت الأرجنتين بشكل واضح في بداية البطولة أمام السعودية لكنها عادت ونجحت في حصد اللقب، تهانينا لهم".
جدير بالذكر أن ذلك اللقب هو الثالث للمنتخب الأرجنتيني في التاريخ والأول منذ عام 1986 الذي حققه مارادونا ورفاقه.
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