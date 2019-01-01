ديسابر: وقعنا في مجموعة قوية.. ومصر والسنغال الأقرب للقب

بطولة قوية تنطلق منتصف العام الجاري بمصر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للمنتخب الأوغندي، عن منافسات كٱس الأمم الإفريقية ووقوعه في المجموعة الأولى بصحبة مصر البلد المستضيف.

ووقع المنتخب الأوغندي في المجموعة الأولى بجانب كلًا من مصر والكونغو الديموقراطية وزيمبابوي.

وقال ديسابر في تصريحات لبرنامج "الدقيقة 90": "أعتقد أن مجموعتنا مجموعه قوية، و لكن أعتقد أنها مفتوحة للأربع فرق، ومصر والكونغو هم الأقرب للتأهل وزيمبابوي فريق جيد ولدينا القدرة على الظهور بشكل جيد وأعتقد أننا نستطيع أن نهزم أي فريق".

وأضاف: "بالنسبة لي السنغال هو الأقرب للبطولة لأن لديهم لاعبين رائعين جدًا جدًا ذو مهارة فردية، ولكن أيضا مصر هي المضيفة للبطولة وبالنسبة لي المغرب و نيجيريا يستطيعان الفوز أيضًا ولكن أعتقد أنه من المحتمل أن تحدث المفاجأة من فريق آخر".

ويتميز ديسابر فنيًا في الفترة الأخيرة حيث ظهر خلال فترته مع الإسماعيلي بحالة فنية رائعة حيث قاد وقتها الدراويش لصدارة الدوري المصري.

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وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية، منتصف العام الجاري في مصر بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، من يوم 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو.

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سؤال صعب ولكن.. برأيك كيف سيتم إنفاق هذا المبلغ 🤔 pic.twitter.com/8KkXr4QRP7

— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 20, 2019