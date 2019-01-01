ديسابر: صلاح من أفضل اللاعبين في العالم.. وأجيري مدرب جيد

ديسابر يستعد جيدًا لمنافسات كأس الأمم الإفريقية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أكد الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا، أن محمد صلاح مهاجم ليفربول ومنتخب مصر من أفضل اللاعبين في الوقت الحالي.

ووقع المنتخب الأوغندي مع مصر والكونغو الديموقراطية وزيمبابوي في المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية الذي سينطلق في يونيو المقبل.

وقال ديسابر في تصريحات خاصة لبرنامج "الدقيقة 90": "نحن نعرف الفريق المصري خصوصًا أحد اللاعبين ذو المهارات الفردية لديه، مثل صلاح، هو لاعب كبير و يمكن القول في هذه اللحظة هو أفضل اللاعبين في العالم".

وأضاف: "هي فرصة جيدة لفريقه أنهم لديهم هذا اللاعب ولكن ليس جيد لفريقي بالطبع ولكن نحن سنضع نظامًا لإيقافه" مشيرًا لخطورة صلاح.

وعن أجيري، قال: "نحن نعلم أن أجيري مدرب جيد ولكن هو الآن منافس لنا ولقد تواصلنا معًا ونحن نحتاج لأخذ بعض الخبرات عنه استعدادًا لمواجهتنا ضده".

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وتنطلق البطولة يوم 21 يونيو الجاري بمواجهة مصر وزيمبابوي في ستاد القاهرة الدولي، حيث تختتم المنافسات يوم 19 يوليو المقبل.