تعرف على أبرز أحداث ديربي مانشستر بين السيتزنس والشياطين الحمر

حقق مانشستر سيتي انتصارًا عريضًا على الجار اليونايتد بثلاثية نظيفة ليستمر في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد بدأ المباراة بأفضل شكل ممكن ولولا ماكتوميناي لاستطاع تسجيل هدف أو اثنين في أول ربع ساعة من المباراة.

ورغم تفوق أصحاب الأرض، إلا أنّ راسموس هويلوند ارتكب مخالفة داخل منطقة الجزاء أدت إلى حصول السيتزنس على ركلة جزاء حولها هالاند إلى الهدف الأول.

وحاول مانشستر يونايتد تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول لكن تألق من إيدرسون وتردد من هويلوند حال دون تغيير النتيجة.

وقبل نهاية الشوط، لعب هالاند رأسية رائعة في المرمى لكن أونانا أظهر قدراته الحقيقة وأخرج الكرة من حلق المرمى بصورة رائعة.

ومع انطلاق الشوط الثاني، مالت الكفة بشكل واضح إلى كتيبة بيب جوارديولا، إذ سيطر السيتي واستطاع ترجمة هذا التفوق إلى هدف من عرضية لعبها سيلفا على رأس هالاند الواقف وحيدًا تمامًا ليودعها الشباك.

بعد الهدف الثاني انهار مانشستر يونايتد بشكل واضح، وكاد هالاند أن يسجل الهاتريك لكن الحارس أونانا تألق وتعملق.

لكن من جديد عاد مانشستر سيتي ليسجل الثالث بعد تسديدة قوية من رودري تصدى لها أونانا لتعود إلى هالاند الذي وقف على كرته ومررها إلى فودين في الجانب الخالي من المرمى ليودعها الشباك.

وكاد فودين أن يضيف الرابع بعد خلفية مزدوجة لكن مرت بجوار أونانا.

ورغم محاولات بسيطة من مانشستر يونايتد للتسجيل، لكن السيتي قمعها بسهولة وسيطر على الكرة لينهي المباراة منتصرًا.

بهذا الفوز، عاد مانشستر سيتي للمركز الثالث برصيد 24 نقطة متساويًا مع آرسنال وبفارق نقطتين عن المتصدر توتنهام.