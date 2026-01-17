هالاند في ديربي مانشستر | الروبوت لا يعمل .. تجربة جوارديولا تفيد سيمينيو وتؤذي البقية!

"سيسجل اليوم"، هكذا توقع النجم محمد أبو تريكة في تحليله لرقم إرلينج هالاند السلبي قبل ديربي مانشستر يونايتد اليوم الذي دخله وهو صائم عن التسجيل من اللعب المفتوح في آخر 4 مباريات (6 في كل المسابقات).

ولكن معاناة هالاند استمرت اليوم كما كان الحال في 10 إكستر أو الانتصار على نيوكاسل في سانت جيمس بارك قبل أيام، وسيتي الذي سقط في قمة السبت لحساب البريميرليج مرة أخرى يدفع ثمن غياب نجمه عن هز الشباك كما حدث ضد سندرلاند وتشيلسي مؤخرًا.

في المباريات الأخيرة، تحول بيب جوارديولا لخطة 4-1-4-1 باعتماد الجناحين جيميري دوكو في اليسار وأنتوان سيمينيو في اليمين، مع الثنائي فيل فودين وبرناردو سيلفا خلف هالاند، وترك ريان شرقي وتيجاني ريندرز بمقاعد الاحتياط، تجربة المستفيد الأبرز منها الوافد الجديد من بورنموث حيث احتل مركز فودين على اليمين، والضحية المتألق شرقي الذي أصبح بديلًا ذهبيًا كما حدث ضد نيوكاسل في كاراباو.

في غياب شرقي، كان شعار هالاند في الشوط الأول هو الأصفار، صفر تسديدات وصفر فرص، و8 لمسات فقط للكرة منها لمسة يتيمة في منطقة الجزاء، أرقام تعكس ما شوهد من قبل النرويجي في أولد ترافورد قبل نزول الفرنسي بدلًا من فودين الذي مرة أخرى عانى من اللعب في العمق وليس على الطرف حيث تظهر خطورته.

في الشوط الثاني ورغم دخول شرقي، لم يتحسن حال هجوم سيتي أو وضع هالاند، ظهور الأخير الأول كان بالدقيقة 62 في مرتدة قادها بنفسه من نصف ملعب سيتي إلى مناطق خطر يونايتد وانتهت بمخالفة لصالحه بعد تدخل هاري ماجواير الناجح، وانتهى العرض الكارثي للمهاجم بعدد 2 تسديدة دون خطورة، وخروج كبديل لخص أمسيته في "أولد ترافورد".

مفهوم أن يبحث جوارديولا عن استخدام كل أسلحته معًا لتحقيق أكبر تأثير ممكن هجوميًا، ولكن ما الأهم، 10 أهداف في مباراة كأس ضد خصم لا يذكر أم أن تحافظ على تمويل نجمك وهدافك الأبرز الذي كان كالروبوت في عملية تسجيل الأهداف؟ يبحث بيب عن توليفة تضم كل عناصر الخطر معُا ولكن الملحوظ أن المستفيد الأبرز هو الوافد الجديد سيمينيو، بينما يعانى هالاند والبقية.

اليوم، رغم تصديات جيجيو دوناروما الإعجازية، ظهر سيتي متأخرًا في كل الخانات ضد يونايتد مايكل كاريك الذي كان يستحق الفوز بنتيجة عريضة بالنظر للعب والفرص المهدرة، وعرف بمرتداته السريعة أن يظهر نجاعة هجومية كبيرة عبر بريان مبيمو والبقية، في درس نادر لبيب جوارديولا، والمفارقة أمام مدرب مؤقت ومن فريق شبه منهار!