ديربي كتالونيا يتوج برشلونة رسميًا بلقب الدوري الإسباني 2022-23

برشلونة حقق لقب الدوري الإسباني لموسم 2022-23 قبل أربع جولات على النهاية..

حقق نادي برشلونة لقب الدوري الإسباني لموسم 2022-23 بعد فوزه العريض خارج أرضه أمام جاره اللدود إسبانيول بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب "كورنيلا آل برات"، في الجولة 34 من "لا ليجا".

فوز برشلونة على إسبانيول يعني أن "البلوجرانا" رفع رصيده إلى 85 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن ريال مدريد الوصيف، ليضمن تحقيق اللقب قبل أربع جولات على نهاية الموسم.

ورفع برشلونة رصيد ألقابه في الدوري الإسباني إلى 27 لقبًا، وهو اللقب الأول للبلوجرانا منذ موسم 2018-19، وأصبح متخلفًا بفارق 8 ألقاب عن غريمه ريال مدريد.

ولم يجد برشلونة أدنى صعوبة في الفوز على إسبانيول في "ديربي كتالونيا"، حيث افتتح روبرت ليفاندوفسكي التسجيل بعد مرور 11 دقيقة فقط من زمن المباراة.

الظهير أليخاندرو بالدي تمكن من تعزيز تقدم برشلونة بالهدف الثاني في الدقيقة 20، قبل أن يعود ليفاندوفسكي إلى التسجيل من جديد في الدقيقة 40.

واصل برشلونة الضغط القوي على إسبانيول مطلع الشوط الثاني، وتمكن من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 53 عن طريق المدافع جول كوندي، بعد تمريرة رائعة من فرينكي دي يونج، فيما سجل جافي بوادو هدف إسبانيول الأول في الدقيقة 74، قبل أن يضيف الفريق الهدف الثاني في الدقيقة 90+2 من زمن المباراة.