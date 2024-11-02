ديربي كتالونيا وسط أجواء عاصفة.. إعصار "دانا" يصل إلى برشلونة

مباراة برشلونة وإسبانيول ستقام في أجواء عاصفة

ستواجه مدينة برشلونة خلال الأيام القليلة المقبلة حالة من عدم الاستقرار المناخي مع عبور إعصار "دانا" من المنطقة حتى لو خفت حدته بشكل كبيرة بعد أن خلف أضرارًا هائلة بشرية مادية في فالنسيا وكاستيلا دي لا مانشا وإقليم الأندلس بشكل كامل.

وفي خضم ما يقول الخبراء إنها أسوأ عاصفة تشهدها إسبانيا في القرن الحادي والعشرين، نشر الخبراء توقعات الطقس لإقليم كتالونيا الذي سيشعر بالإعصار في الأيام المقبلة.

هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية رفعت درجة التحذير من أخطار العاصفة إلى اللون البرتقالي في كتالونيا وفالنسيا، بينما حالة التأهب باللون الأصفر في بعض الأماكن الأخرى.

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وتتوقع الأرصاد الجوية أن المنطقة الأكثر تضررًا في كتالونيا ستكون تاراجونا، ومن المتوقع هطول أمطار متراكمة بمعدل 40 لترًا لكل متر مربع خلال الساعة الواحدة و100 لتر لكل متر مربع في اثنتي عشرة ساعة.

أما بالنسبة لمدينة برشلونة، فقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في كتالونيا أنه من المتوقع هطول أمطار أيضًا يوم السبت. وسيكون هطول الأمطار أقوى على سواحل العاصمة الكتالونية وسيمتد أيضًا إلى الساحل الجنوبي لجيرونا.

كما أن ساحل برشلونة في حالة تأهب أصفر بسبب خطر الرياح القوية التي قد تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة قرب السواحل، وبالنسبة ليوم الأحد المقبل 3 نوفمبر والذي سيكون موعد إقامة ديربي كتاليونيا بين برشلونة وإصبانيول، فتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الكتالونية أيضًا هطول أمطار على مدار اليوم في العاصمة الكتالونية.