ديربي كاونتي يكشف حقيقة "جاسوس ليدز"

أحد أعضاء الجهاز الفني لليدز تجول بشكل مثير للشك داخل ملعب ديربي كاونتي صباح الخميس

كشف نادي ديربي كاونتي الإنجليزي، عن حقيقة الفيديو المُنتشر مؤخراً حول وجود جاسوساً بمقره مساء أمس الخميس.

بعض الصحف الإنجليزية نشرت مقطع فيديو لأحد الأشخاص يتصرف بطريقة مريبة داخل ساحة تدريب ديربي.

الواقعة أثارت حالة من الجدل داخل انجلترا، بوجود مخاوف أمنية تهدد سلامة العاملين بالنادي والجماهير.

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إدارة ديربي استخدمت كاميرات المراقبة بمساعدة رجال الشرطة للكشف عن حقيقة هذا الشخ، الذي شوهد يتجول داخل الملعب.

وأوضح النادي في بيان رسمي له، أن الشخص هو ضمن أعضاء الجهاز الفني لفريق كرة القدم بنادي ليدز يونايتد.

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"أحدٌ لم يخبرنا أن الأمر سيكون سهلًا، لكن أحدٌ لم يخبرنا أنه سيكون بهذه الصعوبة"



"هوّن عليك يا عُمر، فعلنا كل ما باستطاعتنا" pic.twitter.com/8amxdMDzuo — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 11, 2019

وأشار إلى أن المحادثات جارية الآن مع إدارة ليدز، للتحقيق في الأمر والتعرف على سبب وجود الشخص الموجود بمقطع الفيديو.

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وتأتي هذه الأحداث قبل المباراة المرتقبة بين ليدز وديربي غداً الأحد في الجولة السابعة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الإنجليزية "تشامبيونشيب".

ويمثل اللقاء أهمية كبيرة لكل منهما في صراع التأهل للبريميرليج، حيث يحتل ديربي المركز السادس بـ43 نقطة مقابل 51 لصالح ليدز المتصدر.