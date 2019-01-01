ديربي كاونتي يزيد الضغط على لامبارد أمام تشيلسي

ديربي يتمنى أن يرفض لامبارد عرض تشيلسي

فيسبوك تويتر بلال محمد

زاد ديربي الكاونتي، الضغط على مديره الفني فرانك لامبارد، من أجل حسم مصيره مع الفريق الموسم القادم، إما بالبقاء أو الرحيل.

وارتبط اسم لامبارد بالرحيل عن فريقه، والانضمام إلى تشيلسي لتعويض رحيل ماوريسيو ساري الذي انضم إلى يوفنتوس الإيطالي.

وتعتقد إدارة ديربي أن لامبارد لن يرحل عن فريقهم، وسيعود إلى العمل في الأسبوع الجاري من أجل التخطيط للموسم الجديد.

ويبدأ ديربي رحلته الاستعدادية للموسم الجديد في الأول من يوليو، قبل السفر إلى الولايات المتحدة لخوض معسكراً تدريباً لمدة 10 أيام، سيلعبون خلالها ثلاث مباريات ودية.

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وطلبت الإدارة من تشيلسي دفع الشرط الجزائي الموجود في عقد لامبارد والبالغ 4 مليون جنيه إسترليني، من أجل التخلي عن خدمات لاعب البلوز الأسبق.

الجدير بالذكر أن المدير الفني صاحب الـ 41 عاماً، كان قاب قوسين او ادنى من الوصول إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكنه خسر في المباراة الختامية للتصفيات أمام أستون فيلا.