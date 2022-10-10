ديربي جدة لن يغيب .. النساء تعوضن الجماهير عن مواجهة الاتحاد والأهلي

إذا غاب رجال الأهلي عن دوري المحترفين، فنساؤه حاضرات لمواجهة الاتحاد في ديربي جدة

يفتقد الكثيرون ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي في الموسم الجاري من الدوري السعودي، في ظل هبوط الراقي لدوري يلو، لكن النساء عندهن الحل..

دوري روشن السعودي في نسخته الأولى تحت هذا المسمى لا يشارك به الأهلي، بعدما هبط لدوري يلو في نهاية الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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هذا الهبوط هو الأول في تاريخ الأهلي منذ تأسيسه، حيث مثل صدمة كبيرة لجماهير الكرة العربية بشكل عام، وليست السعودية فقط.

النساء تعوضن الجماهير عن ديربي جدة

لكن إذا كان رجال الأهلي ينافسون في دوري يلو بعيدًا عن أنظار دوري المحترفين، فإن نسائه سيخوضن الديربي أمام الاتحاد.

سيقام أول ديربي جداوي بين الاتحاد والأهلي في دوري كرة القدم النسائي في المملكة في 15 من أكتوبر الجاري، في صالة ملعب الجوهرة المشعة.

وتأتي هذه المباراة بعدما نجح الأهلي في شراء فريق مراس النسائي، للمشاركة في دوري السيدات، رفقة النصر والهلال والاتحاد.

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