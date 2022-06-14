ديربي جدة بوابة الأهلي والاتحاد للخروج من المأزق

القمة تهرب من الاتحاد والأهلي يصارع الهبوط

يمر الأهلي والاتحاد بفترة تراجع، سببت غضبًا جماهيريًا كبيرًا، وهجومًا حادًا على اللاعبين وكلا الإداراتين، لكنهما يبحثان عن التعاون معًا من أجل الخروج من هذا المأزق.

اللقب يهرب من الاتحاد والأهلي يصارع الهبوط:

العميد وبعد أشهر من الهيمنة على صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لكن فقدها في خلال ثلاث جولات فقط.

النمور في ثلاث جولات فقدوا ثماني نقاط، بالتعادل أمام الفتح والهزيمة أمام الهلال والطائي، لينقض الهلال على الصدارة.

الهلال والاتحاد متساويان في النقاط برصيد 61 لكل منهما، لكن الزعيم يتفوق في المواجهات المباشرة، وهو ما يمنحه أفضلية الحصول على اللقب، إذا استمر التعادل في النقاط.

أمام العميد مباراتين أمام الاتفاق والباطن، عليه الفوز بهما، مع انتظار تعثر الهلال في أي من مباراتيه أمام الفتح والفيصلي من أجل أن يتمكن من التتويج باللقب.

أما في الأهلي فالوضع أكثر صعوبة، إذ أن الراقي يحتل المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن الفرق التي تحتل مراكز الهبوط حاليًا.

يتبقى للراقي مباراتين أمام الرائد والشباب، عليه الفوز بهما كي يهرب من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

ديربي جدة بوابة الخروج من المأزق:

الدوري توقف خلال الأيام الماضية، نظرًا للتوقف الدولي، في ظل خوض السعودية لمباريات ودية، استعدادًا لكأس العالم قطر 2022.

وكان من المفترض أن يستأنف الدوري مبارياته في 18 و23 من الشهر الجاري، لكن تم تأجيل الجولات خمس أيام، في ظل تأهل منتخب السعودي تحت 23 عامًا لنصف نهائي كأس آسيا، لتُلعب الجولتان 29 و30 في 23 و27 من يونيو الجاري.

واستغلالًا لهذا التأجيل، قرر قطبا جدة؛ الاتحاد والأهلي، خوض مباراة ودية فيما بينهما، استعدادًا للعودة للمعترك المحلي.

المباراة من المقرر أن تُقام في 17 من الشهر الجاري، في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت المملكة.

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