ديربي الغضب: موعد مباراة إنتر وميلان في الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن ديربي الغضب بين إنتر وميلان في الجولة الخامسة في الدوري الإيطالي على ملعب "جوزيبي مياتزا" والقنوات الناقلة ..

عشاق الدوري الإيطالي في انتظار ديربي الغضب بين إنتر وميلان في الجولة الخامسة على ملعب "جوزيبي مياتزا" في أهمم قممة السيري آ.

إنتر انتصر في مباراتين وتعادل مرتين منذ انطلاق الدوري ويتواجد في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، كما تعادل سلبيًا مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

أما بالنسبة للجار، ميلان، فلم ينتصر سوى مرة واحدة فقط في الدوري وتعادل مرتين وخسر مرة ويتواجد في المركز العاشر برصيد 5 نقاط.

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وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة إنتر وميلان في ديربي الغضبة ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة إنتر وميلان في الدوري الإيطالي 2024-2025؟

موعد مباراة إنتر وميلان، في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2024-2025، هو الأحد 22 سبتمبر 2024، على ملعب جوزيبي مياتزا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر إلا الربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وميلان في الدوري الإيطالي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإيطالي عبر شبكة أبو ظبي الرياضية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر وميلان عبر قناة AD Sports Premium 1

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق ستارز بلاي.

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المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الملعب إنتر - ميلان الأحد 22 سبتمبر 2024،

21:45 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 فارس عوض جوزيبي مياتزا

تشكيل إنتر المتوقع أمام ميلان في ديربي الغضب بالدوري الإيطالي 2024-2025

الخطة 3-5-2 حراسة المرمى سومر خط الدفاع بافارد، أتشيربي، باستوني خط الوسط دومفريس، باريلا، كالهان أوغلو، مخيتاريان، كارلوس أوجوستو خط الهجوم تورام، لاوتارو

تشكيل ميلان المتوقع أمام إنتر في ديربي الغضب بالدوري الإيطالي 2024-2025