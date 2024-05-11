ديربي الرياض: موعد مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد ديربي الرياض بين النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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يحل الهلال ضيفًا ثقيلًأ على النصر في ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

الهلال يدخل المباراة وهو متوج بلقب الدوري السعودي ولكنه يطمح في إثبات ريادته بفوز أخير على النصر في الدوري ياعف من فرحة أنصاره.

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بينما النصر يطمح في تعكير فرحة الحصول على اللقب على غريمه في ديربي الرياض، ويريد بدوره أن يحقق 3 نقاط شرفية لجماهيره.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر والهلال في ديربي الرياض لحساب الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة النصر والهلال في ديربي الرياض بدوري روشن السعودي 2023-2024 ؟

موعد مباراة النصر والهلال في ديربي الرياض بدوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 17 مايو 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءُ بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في ديربي الرياض بدوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة النصر والهلال في ديربي الرياض بدوري روشن السعودي

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد بتعليق فارس عوض.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الملعب النصر - الهلال الجمعة 17 مايو 2024

21:00 السعودية ومصر SSC SPORT 1 HD فارس عوض الأول بارك

التشكيل المتوقع للنصر أمام الهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب لويس كاسترو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى ديفيد أوسبينا خط الدفاع أليكس تيليس - إيمريك لابورت - علي لاجامي - سلطان الغنام خط الوسط عبدالله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو خط الهجوم ساديو ماني - أيمن يحيى - كريستيانو رونالدو

التشكيل المتوقع للهلال أمام النصر في دوري روشن السعودي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب جورج جيسوس المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

حراسة المرمى ياسين بونو خط الدفاع ياسر الشهراني - خاليدو كوليبالي. -علي البليهي - سعود عبد الحميد خط الوسط روبن نيفيش - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش خط الهجوم سالم الدوسري - مالكوم - ميشيل ديلجادو - ألكسندر متروفيتش

ما تاريخ مواجهات الهلال والنصر في ديربي الرياض بالدوري السعودي؟

على مستوى الدوري السعودي، التقى الهلال والنصر في 116 مباراة، فاز الهلال في 42 مباراة، وفاز النصر في 42 مباراة، وتعادلا سويًا في 32 مباراة.

هذه الأرقام توحي بمستوى التنافسية القوي بين الفريقين العريقين في مسابقة الدوري السعودي.

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