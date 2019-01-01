ديربي التحدي المغربي مهدد بالإلغاء

الرجاء يحاول التخلص من المباراة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تواجه المباراة الودية المزمع إقامتها في الثاني والعشرين من مارس الجاري بالإمارات العربية المتحدة بين الوداد والرجاء المغربيين مصير الإلغاء.

يأتي ذلك بسبب غياب لاعبي الفريقين الدوليين عن المباراة، بسبب إقامتها خلال أسبوع التوقف الدولي، حيث يغيب مجموع 14 لاعباً دولياً من الفريقين.

ولا يزال الأمر في يد مجلس إدارة اتحاد الكرة والناديين، لتحديد ما إذا كانت ستُلغى أم سيتم تأجيلها، وذلك وسط ميل رغبة الرجاء للإلغاء.

يأتي ذلك بسبب السوبر الإفريقي الذي يخوضه الرجاء ضد الترجي التونسي في التاسع والعشرين من الشهر نفسه.